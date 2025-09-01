IPL रिटायरमेंट के बाद इस लीग में खेलते नजर आ सकते हैं आर अश्विन, ऑक्शन के लिए भेजा नाम

अगर अश्विन को नीलामी में चुना जाता है, तो वह यूएई लीग में खेलने वाले भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नाम बन जाएंगे। रॉबिन उथप्पा और यूसुफ पठान को पहले ही चुना जा चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है।

पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लेने के बाद दूसरी लीग्स में खेलने के लिए अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आगामी ILT20 के ऑक्शन में अपना नाम भेज दिया है। अगर यहां कोई टीम उन्हें खरीदती है तो वह रिटायरमेंट के बाद पहली बार किसी विदेशी लीग में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अश्विन आखिरी बार आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे, वहीं पिछले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर पर पूर्ण विराम लगाया था। भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, अश्विन अब ILT20 से शुरुआत करते हुए विदेशी टी20 लीग में खेलना चाहते हैं। अब तक तीन इस लीग के तीन सीजन पूरे कर चुके इस टूर्नामेंट के पिछले सीजन में दुबई कैपिटल्स ने फाइनल में डेजर्ट वाइपर्स को हराकर खिताब जीता था।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार ILT20 के आयोजक इस दिग्गज स्पिनर के साथ बातचीत कर रहे हैं और नामांकन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनका नाम नीलामी सूची में शामिल हो सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है और नीलामी में नामांकन की अंतिम तारीख 10 सितंबर है।

अश्विन ने इस मुद्दे पर कहा, "हां, मैं आयोजकों से बातचीत कर रहा हूं। उम्मीद है कि अगर मैं नीलामी के लिए पंजीकरण कराऊंगा तो मुझे कोई खरीदार मिल जाएगा।

लीग पहले खिलाड़ियों की भर्ती के लिए ड्राफ्ट सिस्टम का पालन करती थी, लेकिन आयोजकों ने इस साल नीलामी प्रणाली शुरू की है। नीलामी 30 सितंबर को दुबई में होने वाली है।

अगर अश्विन को ILT20 में कोई खरीददार मिलता है तो वह इस साल के अंत में एक्शन में नजर आ सकते हैं। ILT20 का अगला सीजन 2 दिसंबर से शुरू होगा।