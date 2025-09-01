R Ashwin can be seen playing in this league after IPL retirement name sent for auction IPL रिटायरमेंट के बाद इस लीग में खेलते नजर आ सकते हैं आर अश्विन, ऑक्शन के लिए भेजा नाम, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़R Ashwin can be seen playing in this league after IPL retirement name sent for auction

IPL रिटायरमेंट के बाद इस लीग में खेलते नजर आ सकते हैं आर अश्विन, ऑक्शन के लिए भेजा नाम

अगर अश्विन को नीलामी में चुना जाता है, तो वह यूएई लीग में खेलने वाले भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नाम बन जाएंगे। रॉबिन उथप्पा और यूसुफ पठान को पहले ही चुना जा चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 06:59 AM
share Share
Follow Us on
IPL रिटायरमेंट के बाद इस लीग में खेलते नजर आ सकते हैं आर अश्विन, ऑक्शन के लिए भेजा नाम

पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास लेने के बाद दूसरी लीग्स में खेलने के लिए अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने आगामी ILT20 के ऑक्शन में अपना नाम भेज दिया है। अगर यहां कोई टीम उन्हें खरीदती है तो वह रिटायरमेंट के बाद पहली बार किसी विदेशी लीग में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अश्विन आखिरी बार आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेले थे, वहीं पिछले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर पर पूर्ण विराम लगाया था। भारतीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद, अश्विन अब ILT20 से शुरुआत करते हुए विदेशी टी20 लीग में खेलना चाहते हैं। अब तक तीन इस लीग के तीन सीजन पूरे कर चुके इस टूर्नामेंट के पिछले सीजन में दुबई कैपिटल्स ने फाइनल में डेजर्ट वाइपर्स को हराकर खिताब जीता था।

ये भी पढ़ें:गिल-रोहित से लेकर बुमराह तक…BCCI के फिटनेस टेस्ट में कौन हुआ पास और कौन फेल?

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार ILT20 के आयोजक इस दिग्गज स्पिनर के साथ बातचीत कर रहे हैं और नामांकन की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनका नाम नीलामी सूची में शामिल हो सकता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी चल रहा है और नीलामी में नामांकन की अंतिम तारीख 10 सितंबर है।

अश्विन ने इस मुद्दे पर कहा, "हां, मैं आयोजकों से बातचीत कर रहा हूं। उम्मीद है कि अगर मैं नीलामी के लिए पंजीकरण कराऊंगा तो मुझे कोई खरीदार मिल जाएगा।

लीग पहले खिलाड़ियों की भर्ती के लिए ड्राफ्ट सिस्टम का पालन करती थी, लेकिन आयोजकों ने इस साल नीलामी प्रणाली शुरू की है। नीलामी 30 सितंबर को दुबई में होने वाली है।

ये भी पढ़ें:1 दिन में 3-3 टीमें बनी चैंपियन, दिल्ली से लेकर लंदन तक मचा गदर; नितीश राणा चमके

अगर अश्विन को ILT20 में कोई खरीददार मिलता है तो वह इस साल के अंत में एक्शन में नजर आ सकते हैं। ILT20 का अगला सीजन 2 दिसंबर से शुरू होगा।

अगर अश्विन को नीलामी में चुना जाता है, तो वह यूएई लीग में खेलने वाले भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नाम बन जाएंगे। रॉबिन उथप्पा और यूसुफ पठान को पहले ही चुना जा चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक डेब्यू नहीं किया है, जबकि अंबाती रायडू एकमात्र अन्य भारतीय हैं जिन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जब उन्होंने एमआई एमिरेट्स के लिए आठ मैच खेले थे।

R Ashwin
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |