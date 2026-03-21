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आरसीबी को लेकर आर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी, बताया अगले 2 साल में कितने खिताब जीतेगी

Mar 21, 2026 11:11 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने आरसीबी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने बताया कि अगले दो सालों में वह कितने खिताब जीतने वाले हैं।

आरसीबी को लेकर आर अश्विन की बड़ी भविष्यवाणी, बताया अगले 2 साल में कितने खिताब जीतेगी

रजत पाटीदार की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2026 में अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी। 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आरसीबी ने पिछले सीजन फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार चमचमाती ट्रॉफी उठाई थी। आरसीबी की नजरें अब इस जीत की लय को बरकरार रखने पर होगी। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने आरसीबी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने बताया कि अगले दो सालों में वह कितने खिताब जीतने वाले हैं। आरसीबी आईपीएल 2026 का पहला मैच 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है।

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आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "इस टीम के साथ RCB अगले दो सालों में एक और खिताब अपने नाम कर सकती है। IPL जीतना आसान नहीं है, लेकिन उनके पास जो बुनियादी चीजें हैं, जिस तरह के एक जैसे विकल्प (replacements) उनके पास हैं, और जिस तरह से उन्होंने टीम के कॉम्बिनेशन में मौजूद कमियों को दूर किया है—यह सब मिलकर एक ऐसा बेहतरीन पैकेज बनाते हैं, जिसकी बदौलत वे टॉप-2 में जगह बना सकते हैं।"

RCB को अपने कैंपेन में एक शुरुआती मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जोश हेजलवुड अभी तक टीम में शामिल नहीं हुए हैं और शायद सीजन के शुरुआती मैच भी नहीं खेल पाएंगे। यह टॉप पेसर पिछले कुछ महीनों से चोटों से जूझ रहा है, और अभी भी ठीक हो रहा है और क्लीयरेंस का इंतजार कर रहा है। अश्विन का कहना है कि यह आरसीबी के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज है।

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आर अश्विन ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो यह RCB के लिए एक अप्रत्यक्ष कृपादान है। अगर RCB के पास हेजलवुड नहीं हैं, और वे साल्ट के फॉर्म को लेकर चिंतित हैं, तो वे साल्ट और बेथेल दोनों को खिला सकते हैं। और जब हेजलवुड वापस आएंगे, तो आपके पास एक साफ तस्वीर होगी।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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