अश्विन भाई सॉरी, मैं मैसेज कर दूंगा; अर्शदीप सिंह ने चुने टॉप 5 टैलेंटेड भारतीय गेंदबाज
अर्शदीप सिंह ने टॉप 5 टैलेंटेड भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में आर अश्विन को अंतिम पायदान पर रखा। 27 वर्षीय तेज गेंदबाज ने फिर ‘सॉरी’ बोला। अश्विन आईपीएल में अर्शदीप के पहले कप्तान थे।
तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने भारत के सबसे स्किलफुल और टैलेंटेड गेंदबाजों के नाम बताए हैं। उन्हें स्पिनर कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन के अलावा पेसर भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी को रैंक करना था। अर्शदीप ने 36 वर्षीय भुवनेश्वर को टॉप पर रखा। भुवी ने 2022 से कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। वहीं, अर्शदीप ने टॉप 5 टैलेंटेड भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में दिग्गज आर अश्विन को आखिर में रेट किया। उन्होंने साथ ही अश्विन को अंतिम पायदान पर रखने के लिए 'सॉरी' बोला। अर्शदीप ने 2019 में पंजाब किंग्स की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था और तब अश्विन फ्रेंचाइजी के कप्तान थे। अर्शदीप भारत के लिए 18 वनडे और 91 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। उन्होंने T20I में भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट 135 चटकाए हैं।
'मैं अश्विन भाई को मैसेज कर दूंगा'
27 वर्षीय अर्शदीप ने कृष्णांक आत्रेय के यूट्यूब चैनल पर कहा, ''भुवी भाई को सबसे ऊपर रखूंगा। वह मेरे पर्सनल फेवरेट भी हैं। मैं थोड़ा पक्षपात करूंगा क्योंकि सारे तेज गेंदबाज पहले रखूंगा। दूसरे नंबर पर शमी भाई हैं। आपको पता है कि उनमें किसी भी विकेट पर सीम बॉलिंग कराने की काबिलियत है। उनकी गेंदबाजी शानदार है। तीसरे पर कुलदीप यादव हैं। उनका काफी रेयर स्किल सेट है। वह लेफ्ट आर्म चाइनामैन हैं। फिर यूजी भाई हैं। वह पंजब किंग्स में टीममेनट हैं। उनका रिकॉर्ड भी इतना शानदार है। उन्होंने काफी विकेट चटकाए हैं। मैं ऐश भाई को लास्ट में रेट करना नहीं चाहूंगा लेकिन पांचवें नंबर के अलावा कोई पोजिशन बची नहीं है। वह आईपीएल में मेरे पहले कप्तान रहे हैं। सॉर ऐश भाई। मैं, आपको पर्सनल मैसेज कर दूंगा।''
अर्शदीप की इलेवन में ये दिग्गज नहीं
अर्शदीप ने इसके अलावा अपनी पसंदीदा ऑल फॉर्मेट इंडिया इलेवन चुनी। उनकी टीम में सात पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। अर्शदीप के पास किसी भी दौर और किसी भी उम्र के खिलाड़ियों का विकल्प था। इलेवन में एक स्थान उनका तय था। उन्हें साथ ही यह मानकर चलना था कि जिन 10 खिलाड़ी को चुन रहे हैं, वह अपने प्राइम में हैं। हालांकि, तेज गेंदबाज ने 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर को नहीं चुना। अर्शदीप ने पूर्व धाकड़ स्पिनर अनिल कुंबले को भी शामिल नहीं किया।, जो भारत के लिए सर्वाधिक इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। अर्शदीप ने शुरुआत में सचिन के ओपनिंग पार्टनर के रूप में रोहित शर्मा को चुना। फिर उन्होंने लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन को तरजीह देते हुए अपना फैसला बदल लिया। उन्होंने गौतम गंभीर को सचिन का ओपनिंग पार्टनर बनाया। गंभीर फिलहाल भारतीय टीम के हेड कोच हैं।
अर्शदीप सिंह की ऑल फॉर्मेट इंडिया इलेवन: सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, हरभजन सिंह, जहीर खान, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
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