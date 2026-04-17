होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्विंटन डी कॉक ने IPL में लगाई शतकों की अजीब हैट्रिक, सिर्फ ये 2 भारतीय कर पाए हैं ऐसा

Apr 17, 2026 11:42 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

क्विंटन डी कॉक आईपीएल में तीन अलग-अलग टीमों के लिए शतक जड़े वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने हैं। मुंबई इंडियंस के लिए यह कारनामा करने से पहले डिकॉक ने लखनऊ सुपर जाएंट्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए सेंचुरी ठोकी थी।

क्विंटन डी कॉक ने IPL में लगाई शतकों की अजीब हैट्रिक, सिर्फ ये 2 भारतीय कर पाए हैं ऐसा

मुंबई इंडियंस के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक आईपीएल 2026 के पहले चार मैचों में बेंच गर्म कर रहे थे। रोहित शर्मा और रायन रिकल्टेन एमआई के लिए पारी का आगाज कर रहे थे, मगर जैस ही रोहित चोटिल हुए तो डी कॉक को मौका मिला और साउथ अफ्रीका के इस खिलाड़ी ने इसे दोनों हाथों से लपका। गुरुवार, 16 अप्रैल को पंजाब किंग्स के खिलाफ हुए मुकाबले में डिकॉक ने शानदार शतक जड़ते हुए 112 रनों की नाबाद पारी खेली। हालांकि उनकी पारी टीम की जीत में नहीं आई। पंजाब ने 196 रनों का टारगेट 7 विकेट रहते हासिल कर लिया। क्विंटन डी कॉक इस शतक के साथ इतिहास रचने में कामयाब रहे।

ये भी पढ़ें:T20 WC में हुई थी मैच फिक्सिंग? ICC ने शुरू की जांच; इस देश के खिलाड़ी पर शक

क्विंटन डी कॉक का यह आईपीएल में तीसरा शतक है, गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने यह तीनों शतक अलग-अलग टीमों के लिए बनाए हैं। जी हां, डिकॉक आईपीएल में तीन अलग-अलग टीमों के लिए शतक जड़े वाले पहले विदेशी खिलाड़ी बने हैं। मुंबई इंडियंस के लिए यह कारनामा करने से पहले डिकॉक ने लखनऊ सुपर जाएंट्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए सेंचुरी ठोकी थी।

डी कॉक आईपीएल में बतौर विकेट कीपर भी तीन शतक जड़ने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं।

ये भी पढ़ें:अहमदाबाद में आज गुजरात की भिड़ंत KKR से, जानें कैसा रहेगा पिच का मिजाज

2 भारतीय भी लिस्ट में

क्विंटन डी कॉक से पहले दो भारतीय ऐसे हैं जिन्होंने आईपीएल में 3 अलग-अलग टीमों के लिए शतक ठोके हैं। इसी सीजन संजू सैमसन ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सेंचुरी लगाकर लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। सैमसन सीएसके से पहले राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए शतक ठोके हैं। वहीं आईपीएल में यह कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी केएल राहुल थे। राहुल ने पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जाएंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए शतक जडे़ हैं।

ये भी पढ़ें:मुमकिन नहीं है कि यह बच्चा 14 साल का हो; मोदी भी हो गए वैभव सूर्यवंशी के फैन

क्विंटन डी कॉक ने की विराट कोहली की बराबरी

क्विंटन डी कॉक के नाम अब टी20 क्रिकेट में 9 शतक हो गए हैं। इसी के साथ उन्होंने विराट कोहली की बराबरी कर ली है। डी कॉक अब टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके ऊपर डेविड वॉर्नर, बाबर आजम और क्रिस गेल हैं। गेल के नाम इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 22 सेंचुरी लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

22 - क्रिस गेल

11 - बाबर आजम

10 - डेविड वॉर्नर

9 - विराट कोहली

9 - रिली रोसू

9 - साहिबज़ादा फ़रहान

9 - क्विंटन डी कॉक*

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Quinton de kock IPL 2026 Mumbai Indians
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule और Live Cricket Score देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।