Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Quinton de Kock Player of The Match India vs South Africa 2nd T20I equaled legends like AB de Villiers Jacques Kallis
शतक चूकने से मायूस क्विंटन डी कॉक के चेहरे पर मुस्कान लाया ये अवॉर्ड, की डिविलियर्स-कैलिस जैसे दिग्गजों की बराबरी

क्विंटन डी कॉक भले ही भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में शतक जड़ने से चूक गए हो, मगर उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतकर एबी डी विलियर्स और जैक कैलिस जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली है।

Dec 12, 2025 08:16 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
साउथ अफ्रीका के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक भारत के खिलाफ दूसरे टी20 में भले ही शतक से चूक गए हो, मगर मैच के बाद उन्हें एक ऐसा खास अवॉर्ड मिला जिसने उनके मायूस चहरे पर मुस्कान ला दी। डी कॉक ने भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई। क्विंटन डी कॉक ने न्यू चंडीगढ़ में खेले गए इस मैच में भारत के खिलाफ 46 गेंदों पर 5 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 90 रनों की शानदार पारी खेली। डी कॉक का स्ट्राइक रेट इस दौरान 195.65 का रहा। उन्हें इस मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इसी के साथ उन्होंने एबी डी विलियर्स और जैक कैलिस जैसे दिग्गजों की बारबरी की।

क्विंटन डी कॉक इसी के साथ साउथ अफ्रीका के लिए T20I क्रिकेट में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने लीजेंड एबी डी विलियर्स की बराबरी की है। डी कॉक के टी20 करियर का यह 7वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड था। साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड डेविड मिलर और तबरेज शम्सी के नाम संयुक्त रूप से है।

साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा PoTM अवॉर्ड (T20I)

9 - डेविड मिलर

9 - तबरेज शम्सी

7 - एबी डिविलियर्स

7 - क्विंटन डी कॉक*

वहीं बात भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो डी कॉक ने दिग्गज जैक कैलिस की बराबरी करते हुए नंबर-1 का पायदान हासिल कर लिया है। डी कॉक का बल्ला भारत के खिलाफ खूब चलता है, यही वजह है कि उन्होंने अपने करियर में 6ठी बार भारत के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता है।

साउथ अफ्रीका खिलाड़ियों द्वारा भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड

(SA प्लेयर्स द्वारा)

6 - क्विंटन डी कॉक*

6 - जैक्स कैलिस

6 - गैरी कर्स्टन

4 - AB डेविलियर्स

4 - हेनरिक क्लासेन

बात मैच की करें तो, सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। उनके इस फैसले को क्विंटन डी कॉक ने पहले 6 ओवर में ही गलत साबित कर दिया था, जब साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 53 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। डी कॉक 46 गेंदों पर 5 चौकों और 7 गगनचुंबी छक्कों के साथ 90 रनों की पारी खेल एक छोर से तबाही मचाते रहे, वहीं दूसरे छोर पर एडन मारक्रम (29), डोनोवन फरेरा (30) और डेविड मिलर (20) ने आकर छोटी मगर शानदार पारियां खेल उनका साथ दिया। साउथ अफ्रीका निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रहा।

214 के टारगेट का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। शुभमन गिल पहले ही ओवर में गोल्डन डक पर आउट हुए वहीं अभिषेक शर्मा भी उनके पीछे-पीछे 8 गेंदों पर 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी एक बार फिर निराश किया। पावरप्ले खत्म होने के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। नंबर-5 पर आए तिलक वर्मा ने जरूर एक छोर को संभालते हुए 34 गेंदों पर 2 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 62 रनों की पारी खेली, मगर उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। इस बार हार्दिक पांड्या भी अपना जलवा बिखेरने में नाकामयाब रहे। ओटनील बार्टमैन ने 4 विकेट के साथ साउथ अफ्रीका के स्टार बॉलर रहे। भारतीय टीम 19.1 ओवर में 162 के स्कोर पर सिमट गई।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
