क्विंटन डिकॉक शतक से चूक गए, लेकिन फिर भी भारत के खिलाफ बना दिया ये कमाल का रिकॉर्ड
क्विंटन डिकॉक भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में शतक जड़ने से महज 10 रन से चूक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने भारत के खिलाफ टी20आई क्रिकेट में एक कमाल का रिकॉर्ड बना दिया। वे 5 बार 50+ की पारी खेलने में सफल हुए हैं।
साउथ अफ्रीका की टीम के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक के बल्ले ने न्यू चंडीगढ़ में आग उगली। पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में क्विंटन डिकॉक शतक से चूक गए। हालांकि, उन्होंने एक कमाल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। क्विंटन डिकॉक भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 बार फिफ्टी प्लस रन की पारी खेलने वाले पहले साउथ अफ्रीकी क्रिकेटर बन गए हैं। दुनिया के सिर्फ 3 ही बल्लेबाज ऐसा अब तक कर पाए हैं, जिनमें एक अब क्विंटन डिकॉक का नाम शामिल है।
क्विंटन डिकॉक ने 46 गेंदों में 90 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 5 चौके और 7 छक्के अपनी इस 195.65 के स्ट्राइक रेट वाली पारी में जड़े। डिकॉक महज 10 रन से अपना दूसरा टी20आई शतक बनाने से चूके, लेकिन पहले साउथ अफ्रीकाई क्रिकेटर बन गए, जिनके 5 अर्धशतक भारत के खिलाफ हैं। उनके अलावा इंग्लैंड के जोस बटलर और वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन ने भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 बार फिफ्टी प्लस रन का स्कोर किया है।
इसके अलावा साउथ अफ्रीका के लिए डिकॉक भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में तीसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भी बल्लेबाज बन गए हैं। T20I क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के लिए भारत के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर 106 रन नाबाद डेविड मिलर का है, जो उन्होंने 2022 में गुवाहाटी में बनाया था। नाबाद 100 रन राइली रोसौ ने उसी साल इंदौर में भारत के खिलाफ बनाए थे। अब 90 रनों के साथ क्विंटन डिकॉक तीसरे नंबर पर आ गए हैं।
IPL ऑक्शन से पहले धमाका
बाएं हाथ के बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने कुछ ही समय पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है। वे रिटायरमेंट ले चुके थे, लेकिन अब फिर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके अलावा अच्छी खबर उनके लिए ये है कि आईपीएल 2026 के ऑक्शन से पहले क्विंटन डिकॉक ने कमाल की पारी खेली है, जिसका फायदा उनको 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी में मिल सकता है। क्विंटन डिकॉक ने खुद को एक करोड़ के बेस प्राइस में रजिस्टर कराया है। पहले उनका नाम लिस्ट में नहीं था, लेकिन फाइनल लिस्ट में कई फ्रेंचाइजियों के कहने पर क्विंटन डिकॉक का नाम लिस्ट में शामिल कर लिया गया है।