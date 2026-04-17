क्विंटन डी कॉक के शतक पर प्रभसिमरन-अय्यर ने फेरा पानी, मगर MI vs PBKS मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बना ये खिलाड़ी
MI vs PBKS मैच में क्विंटन डी कॉक ने मुंबई के लिए शतक लगाया। उनके इस शतक पर प्रभसिमरन सिंह और श्रेयस अय्यर ने अर्धशतक लगाकर पानी फेरा, मगर जब प्लेयर ऑफ द मैच की बात आई तो कोई और खिलाड़ी ही इसे ले गया।
पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में जीत का चौका लगाया। इस जीत के साथ PBKS पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल करने में भी कामयाब रही। MI vs PBKS मैच में क्विंटन डी कॉक ने शतक जड़ा, उनकी 112 रनों की नाबाद पारी के दम पर ही मुंबई की टीम 195 रन बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही थी। इस स्कोर का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स के लिए सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने नाबाद 80 तो कप्तान श्रेयस अय्यर ने 66 रनों की पारी खेली और पंजाब की जीत में अहम भूमिका निभाई। मगर जब बात प्लेयर ऑफ द मैच की आई तो इन तीनों में से किसी खिलाड़ी को नहीं चुना गया।
जी हां, MI vs PBKS मैच में प्लेयर ऑफ द मैच पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह बने। अर्शदीप ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 4 ओवर के कोटे में मात्र 22 रन खर्च कर 3 विकेट चटकाए। पहले दो ओवर में तो अर्शदीप सिंह ने मात्र 4 रन खर्च कर 2 विकेट लिए थे। उनके इसी स्पेल ने पंजाब किंग्स के लिए मैच की टोन सेट की थी।
अर्शदीप सिंह ने मैच के बाद कहा, “यह सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और यह रिकी के साथ एक ट्रेनिंग सेशन में हुई बातचीत से जुड़ा है। मैंने उनसे कहा कि मुझे वैसा महसूस नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, बॉल मेरे हाथ से ठीक से नहीं निकल रही है। और हमने उनके साथ एक अच्छी बातचीत की। और उसके बाद बहुत अच्छा लगा। उस बातचीत में उन्होंने मुझे जो साफ माइंडसेट दिया। और कल भी मैं ट्रेनिंग के लिए आया था और मेरा एक अच्छा स्पॉट बॉलिंग सेशन था। और यही वह समय था जब मुझे लगा कि बॉल मेरे हाथ से बहुत अच्छी तरह निकल रही है। और नतीजा आज आप लोगों के सामने था। बॉल थोड़ी सीम कर रही थी, बॉल स्विंग कर रही थी और कंट्रोल था।
रिकी पोंटिंग के साथ उस बातचीत पर
हां, टेक्निकली कुछ नहीं, यह बस यह था कि मैं खुद को मेंटली कैसे फ्रेश रख सकता हूं और मैं खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें कैसे कर रहा था और चीजों को आसान नहीं होने दे रहा था और बस फ्लो के हिसाब से चल रहा था। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था, तुम वर्ल्ड कप जीतकर बहुत खुश हो और हर समय उस खुशी को बनाए रखना आसान नहीं है। इसलिए तुम्हें बस बेसिक्स पर टिके रहना है और मजे करने हैं। यह गेम का सबसे जरूरी हिस्सा है। बस इसका मजा लो और अपने बेसिक्स पर टिके रहो।
रिकेल्टन को वॉबल-सीम बॉल से आउट करने पर
मैं इसी बॉल पर काम करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने देखा कि सिराज ने स्क्रैम्बल्ड सीम से बहुत सारे विकेट लिए। अभी भी वहां तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन फिर भी इसे एक वेरिएशन के तौर पर जितना हो सके सीखने की कोशिश कर रहा हूं। और हां, सीम बहुत अच्छी आ रही थी। मैं बस इसे थोड़ा बदलना चाहता था। यह वह तरीका नहीं था जिससे मैं उसे आउट करना चाहता था, लेकिन हां, T20 में एक बॉलर के तौर पर, आपको... जो भी आपके रास्ते में आए उसे लेना चाहिए और बस उसका मजा लेना चाहिए।
वाइड यॉर्कर और आखिर में पेस-ऑफ पर
मेरा मतलब है, मैं आजकल बहुत सारी वाइड बॉल डाल रहा हूं, लेकिन प्लान सिंपल है। अगर बैट्समैन सेट हैं, अगर एक तरफ बाउंड्री बहुत बड़ी हैं, तो आप बस उस बाउंड्री का इस्तेमाल करते हैं और पक्का करते हैं कि वे शॉर्टर हिस्से की तरफ और अपनी ताकत की तरफ हिट न करें। तो यही प्लान है। और कभी-कभी जब आप खुद को सपोर्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि यॉर्कर अच्छी आ रही है, फिर आप स्टंप्स पर अटैक करते हैं। और बैटर नया है, आप स्टंप्स पर अटैक करते हैं। जब बैटर सेट हो जाता है, तो आप वाइड हो जाते हैं। तो आपको हमेशा यह पक्का करना होता है कि बैटर को पता चलने से पहले आप एडजस्ट कर लें कि क्या होने वाला है। तो यही माइंडसेट है और यही प्लानिंग है और टीम हमेशा मुझे सपोर्ट करती है।
यहां उनके लिए क्राउड के सपोर्ट पर
हां, सपोर्ट बहुत पसंद आया और इसका बहुत सारा क्रेडिट मेरे सोशल मीडिया को जाता है। मुझे रील्स बनाना और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना पसंद है। तो उनमें से बहुत से लोग मुझे रील्स बनाने से जानते हैं। तो मुझे यह पसंद है और मैं उनके लिए ऐसा करता रहूंगा। उन्हें यह देखकर बहुत मजा आता है और मुझे भी इसमें मजा आता है। (हो सकता है हम इसे कल सोशल मीडिया पर देखें?) पक्का, आपको बहुत सारी रील्स आती हुई दिखेंगी।”
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें