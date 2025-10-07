क्विंटन डिकॉक ने वनडे रिटायरमेंट से यू-टर्न मारने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- इसने मुझे तोड़कर रख दिया था

साउथ अफ्रीका के धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वनडे रिटायरमेंट से यू-टर्न मारने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लिया, जिसमें साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल से बाहर हुआ।

साउथ अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने वनडे रिटायरमेंट से यू-टर्न मारने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के लिए लगातार खेलने से मानसिक रूप से काफी असर पड़ा और बहुत ज्यादा ट्रैवल ने उन्हें तोड़ दिया था। डिकॉक ने 2023 में वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद 50 ओवर फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। साउथ अफ्रीका को सेफीफाइनल से बाहर होना पड़ा था। डिकॉक टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में साउथ अफ्रीका की हार के बाद से टी20 इंटरनेशनल से भी दूर थे। हालांकि, उन्होंने T20I से संन्यास की घोषणा नहीं की।

डिकॉक अब पाकिस्तान दौरे पर साउथ अफ्रीका की ओर से वनडे और टी20 इंटरनशनल मैच खेलते हुए नजर आएंगे। सीमित ओवरों की सीरीज 28 अक्टूबर से शुरू होगी। डिकॉक ने संडे टाइम्स से कहा, “मैं उस समय काफी थक चुका था। मैं एक दशक से भी ज्यादा समय से साउथ अफ्रीका टीम के साथ खेल रहा हूं। इतना ट्रैवल और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना - इसने मुझे तोड़कर रख दिया था। मानसिक रूप से इसने मुझ पर गहरा असर डाला। जब उम्मीदें इतनी ज्यादा हों तो हार का सामना करना मुश्किल होता है। आखिरकार मैंने फैसला किया, मुझे नहीं पता कि मैं यह खेल जारी रख पाऊंगा या नहीं।”

डिकॉक ने कहा कि साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुक्री कॉनराड से वापसी की चर्चा करना आसान था लेकिन नर्वस भी थे। 32 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने स्वीकार किया, “मैं उस सिस्टम में वापस जाने को लेकर नर्वस था, जहां मुझे पता है कि कुछ दबावों और दिल टूटने से निपटना बहुत मुश्किल होता है। शुक्री से बात करना आसान थ। हम एक-दूसरे के साथ बहुत ईमानदार हैं। लेकिन वो फोन कॉल करना आसान नहीं था।”