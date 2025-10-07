Quinton de Kock Breaks silence on ODI Retirement U turn Says it kind of broke me Mentally it took a toll on me क्विंटन डिकॉक ने वनडे रिटायरमेंट से यू-टर्न मारने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- इसने मुझे तोड़कर रख दिया था, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Quinton de Kock Breaks silence on ODI Retirement U turn Says it kind of broke me Mentally it took a toll on me

क्विंटन डिकॉक ने वनडे रिटायरमेंट से यू-टर्न मारने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- इसने मुझे तोड़कर रख दिया था

साउथ अफ्रीका के धाकड़ विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वनडे रिटायरमेंट से यू-टर्न मारने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने 2023 वनडे वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लिया, जिसमें साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल से बाहर हुआ।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 05:26 PM
share Share
Follow Us on
क्विंटन डिकॉक ने वनडे रिटायरमेंट से यू-टर्न मारने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- इसने मुझे तोड़कर रख दिया था

साउथ अफ्रीका के स्टार क्रिकेटर क्विंटन डिकॉक ने वनडे रिटायरमेंट से यू-टर्न मारने पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका के लिए लगातार खेलने से मानसिक रूप से काफी असर पड़ा और बहुत ज्यादा ट्रैवल ने उन्हें तोड़ दिया था। डिकॉक ने 2023 में वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद 50 ओवर फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। साउथ अफ्रीका को सेफीफाइनल से बाहर होना पड़ा था। डिकॉक टी20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल में साउथ अफ्रीका की हार के बाद से टी20 इंटरनेशनल से भी दूर थे। हालांकि, उन्होंने T20I से संन्यास की घोषणा नहीं की।

डिकॉक अब पाकिस्तान दौरे पर साउथ अफ्रीका की ओर से वनडे और टी20 इंटरनशनल मैच खेलते हुए नजर आएंगे। सीमित ओवरों की सीरीज 28 अक्टूबर से शुरू होगी। डिकॉक ने संडे टाइम्स से कहा, “मैं उस समय काफी थक चुका था। मैं एक दशक से भी ज्यादा समय से साउथ अफ्रीका टीम के साथ खेल रहा हूं। इतना ट्रैवल और अपने देश का प्रतिनिधित्व करना - इसने मुझे तोड़कर रख दिया था। मानसिक रूप से इसने मुझ पर गहरा असर डाला। जब उम्मीदें इतनी ज्यादा हों तो हार का सामना करना मुश्किल होता है। आखिरकार मैंने फैसला किया, मुझे नहीं पता कि मैं यह खेल जारी रख पाऊंगा या नहीं।”

ये भी पढ़ें:PAK दौरे के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान, डिकॉक ने लिया ODI रिटायरमेंट वापस

डिकॉक ने कहा कि साउथ अफ्रीका के हेड कोच शुक्री कॉनराड से वापसी की चर्चा करना आसान था लेकिन नर्वस भी थे। 32 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ने स्वीकार किया, “मैं उस सिस्टम में वापस जाने को लेकर नर्वस था, जहां मुझे पता है कि कुछ दबावों और दिल टूटने से निपटना बहुत मुश्किल होता है। शुक्री से बात करना आसान थ। हम एक-दूसरे के साथ बहुत ईमानदार हैं। लेकिन वो फोन कॉल करना आसान नहीं था।”

ये भी पढ़ें:ऐसे कौन पीता है पानी? डिकॉक की अजीब हरकत हुई वायरल, बोतल का ढक्कन तक नहीं खोला

डिकॉक 2027 में साउथ अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यही उन कुछ कारणों में से एक है जिनकी वजह से मैंने अपना नाम इसमें डाला। यह बहुत बड़ी बात है। इस समय टीम में कुछ बेहतरीन प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं और वे वाकई अच्छा खेल रहे हैं। मैंने 2027 के वर्ल्ड कप या अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के बारे में अभी तक नहीं सोचा है। मैं बस यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगली सीरीज़ में मैं कैसे रन बनाऊंगा। मैं एक-एक कदम आगे बढ़ रहा हूं।"

Quinton de kock Pakistan Vs South Africa
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |