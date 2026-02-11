होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
क्विंटन डी कॉक ने एबी डी विलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप में बने साउथ अफ्रीका के नंबर-1 बल्लेबाज

संक्षेप:

क्विंटन डी कॉक ने अफगानिस्तान के खिलाफ 59 रनों की पारी खेल इतिहास रच दिया है। वह साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने एबी डी विलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है।

Feb 11, 2026 12:48 pm IST
साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 13वें मुकाबले में 59 रनों की तूफानी पारी खेली। अपनी इस पारी के दम पर डी कॉक पूर्व स्टार बल्लेबाज एबी डी विलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहे। यह रिकॉर्ड है साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का। अभी तक यह रिकॉर्ड एबी डी विलियर्स के नाम था, डी विलियर्स ने 2016 में अपना आखिरी टी20 वर्ल्ड कप खेला था। 10 साल बाद जाकर अब उनका यह रिकॉर्ड टूटा है।

एबी डी विलियर्स ने साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप में खेली 29 पारियों में 29.87 की औसत और 143.40 के स्ट्राइक रेट के साथ 717 रन बनाए थे। क्विंटन डी कॉक अब उनसे आगे निकल चुके हैं।

क्विंटन डी कॉक के टी20 वर्ल्ड कप करियर की बात करें तो अभी तक इस आईसीसी टूर्नामेंट में उन्होंने एबी डी विलियर्स के बराबर 29 पारियां खेली है और इस दौरान 26.32 की औसत और 134.24 के स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने डी विलियर्स से 20 रन अधिक 737 रन बनाए हैं।

अब क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।

वहीं ऑलओवर रिकॉर्ड की बात करें तो टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है, जो 2024 में रिटायरमेंट ले चुके हैं। कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप करियर में सबसे अधिक 1292 रन बनाए हैं।

साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को दिया 188 का टारगेट

साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 188 रनों का टारगेट रखा है। 12 रन पर कप्तान एडन मारक्रम का विकेट गिरने के बाद क्विंटन डी कॉक और रायन रिकल्टन ने शतकीय साझेदारी कर अपनी टीम को संभाला। डी कॉक ने 59 तो रिकल्टन ने 61 रन बनाए। इन दोनों के आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका थोड़ा लड़खड़ाया, मगर अंत में वह 187 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। राशिद खान ने 2 तो अजमतुल्ला उमरजई ने 3 विकेट लिए।

साउथ अफ्रीका (प्लेइंग XI): एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेट कीपर), रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, मार्को जेनसन, जॉर्ज लिंडे, कगिसो रबाडा, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी

अफगानिस्तान (प्लेइंग XI): रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नायब, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान (कप्तान), मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी

