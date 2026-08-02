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'कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर से पूछे जाएंगे सवाल', श्रीलंका सीरीज पहले किसने चेताया?

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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दीप दासगुप्ता ने श्रीलंका टीम को हल्के में न लेने की चेतावनी दी है। भारत को श्रीलंका दौरे पर टेस्ट सीरीज खेलनी है। भारत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में पांचवें पायदान पर है।

Shubman Gill and Gautam Gambhir
शुभमन गिल और गौतम गंभीर

भारत को श्रीलंका में 15 अगस्त से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम को पिछले साल घर पर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के हाथों टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी थी। भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के मौजूदा चक्र में 9 मैचों से चार जीते औ चार में हार झेली जबकि एक ड्रॉ रहा। श्रीलंका सीरीज से पहले भारत के पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर दीप दासगुप्ता ने कप्तान गिल और हेड कोच गौतम गंभीर को चेताया है। उन्होंने कहा कि अगर टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी तो सवाल पूछे जाएंगे।

‘गिल और गंभीर से पूछे जाएंगे सवाल’

दीप दासगुप्ता ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''देखिए एक चीज तो जायज है कि जब टीम ठीक से नहीं खेलेगी तो सवाल पूछे जाएंगे। सवाल व्यक्तिगत रूप से भी पूछ जाएंगे। जाहिर है कि टीम के कोच, टीम के कप्तान और जो भी टीम से जुड़े हैं, उनसे सवाल होंगे। अगर आप देखें तो हम 2011-12 के पहली बार घर पर न्यूजीलैंड के हाथों सीरीज हारे। फिर लगातार हारे। प्रेशर तो रहेगा। यह कहना भी जरूरी है कि हम जितने भी नाम ले रहे हैं, सभी को प्रेशर में खेलना पता है। वे यह भी जानते हैं कि इसे कैसे हैंडल करना है। दबाव शुभमन पर रहेगा। भारतीय बल्लेबाजों पर प्रेशर रहेगा। ऐसा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वे ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, इसलिए बदलाव के समय में एक दिशा देखना बहुत जरूरी है।''

‘कन्फ्यूज हूं कि किस दिशा में जा रहे हैं’

उन्होंने आगे कहा, ''मान लीजिए कि ट्रांजिशन न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बाद शुरू हुआ, फिर इंग्लैंड सीरीज आई। यह वहीं से शुरू हुआ। कहीं न कहीं, मुझे लगता है कि एक दिशा देखना जरूरी है और मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं।'' कमेंटेटर ने मौजूदा डब्ल्यूटीसी चक्र में मुश्किल विदेशी दौरों के में बात करते हुए किसी भी विरोधी टीम को हल्के में न लेने की चेतावनी दी। दीप दासगुप्ता ने कहा, 'कोई भी टेस्ट सीरीज आसान नहीं होती है, और खासकर अभी भारतीय टेस्ट टीम को देखते हुए, जो बदलाव के दौर से गुजर रही है।''

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'अगर गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि…'

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''श्रीलंका पहले भी दौरे के लिए मुश्किल जगह रहा, खासकर अभी इन कंडीशन में। इसलिए, मुझे लगता है कि डब्ल्यूटीसी को देखते हुए यह दिलचस्प होने वाला है। मुझे लगता है कि नौ टेस्ट मैच बाकी हैं।। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच, श्रीलंका के खिलाफ दो और न्यूजीलैंड के खिलाफ दो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लगता है कि डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए नौ में से सात मैच जीतने होंगे। यह अपने आप में एक मुश्किल काम है। हमें श्रीलंका का श्रीलंका में और न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड में सामना करना है। यह मुश्किल काम हैं। अगर हम अफगानिस्तान के एकमात्र टेस्ट को न गिनें तो पिछली तीन सीरीज में हमने न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ गंवाई हैं। ऐसे में आप इस समय किसी भी सीरीज या विरोधी टीम को हल्के में नहीं ले सकते।''

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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