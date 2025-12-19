Cricket Logo
IPL ऑक्शन में मिले 8.6 cr तो अपना हनीमून टालने को तैयार हो गया ये प्लेयर, पंजाब किंग्स खफा!

जोश इंग्लिस IPL 2026 ऑक्शन में दिखे और 8.6 करोड़ रुपये की बोली हासिल करने में सफल हो गए। ऐसे में अब IPL 2026 के लिए उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर कुछ गड़बड़ लग रही है और ऐसे में मामला बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गया है।

Dec 19, 2025 06:16 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जोश इंग्लिस को IPL 2026 के ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स ने इसलिए रिलीज किया था, क्योंकि उनके अगले सीजन में खेलने की संभावना बहुत कम थी। अगर वे खेलते भी वे तो कुछ ही मैचों के बाद स्वदेश लौट जाते। बावजूद इसके जोश इंग्लिस IPL 2026 ऑक्शन में दिखे और 8.6 करोड़ रुपये की बोली हासिल करने में सफल हो गए। ऐसे में अब IPL 2026 के लिए उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ऊंची बोली देखकर जोश इंग्लिस का मन विचलित हो गया है। इस बात से पंजाब किंग्स नाराज है।

इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को IPL ऑक्शन में लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी ने 8.6 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने एक बयान में कहा था कि वह अगले सीजन में सिर्फ चार मैचों के लिए अवेलेबल रहेंगे। इस बोली ने अब लीग के एक हिस्से में गुस्सा पैदा कर दिया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ था या वेस्ट ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने आखिरी मिनट में अपने प्लान बदल दिए।

क्रिकबज की मानें तो पंजाब किंग्स के अधिकारी इस बात से नाराज हैं कि उन्हें विकेटकीपर बल्लेबाज को आखिरी मिनट में रिलीज करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि उसने उन्हें IPL 2026 के लिए अपनी सीमित उपलब्धता के बारे में बताया था। अब, पता चला है कि वह उम्मीद से ज्यादा समय तक IPL में खेल सकते हैं। असल में, PBKS अधिकारियों ने BCCI को इंग्लिस के रिलीज के बारे में 15 नवंबर को रिटेंशन की डेडलाइन से लगभग 45 मिनट पहले बताया था। अब उन्हें लगता है कि उनके पास पूरी जानकारी नहीं थी।

इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि जोश इंग्लिस ने PBKS को बताया था कि वह शादी करने जा रहे हैं और इसलिए अगले सीजन में खेलना सीमित रहेगा। खास तौर पर जोश इंग्लिस ने PBKS के संबंधित अधिकारियों को बताया था कि उनकी शादी 18 अप्रैल को है और उसके तुरंत बाद वह अपने हनीमून पर जाएंगे, जिससे वह मई के आखिर में सिर्फ 10-14 दिनों के लिए उपलब्ध होंगे। इस बातचीत के आधार पर, पंजाब के अधिकारियों ने उन्हें रिलीज कर दिया। अब वे इस मामले को लेकर BCCI से बातचीत करना चाहते हैं।

आईपीएल 2026 ऑक्शन में जो हुआ वह हैरान करने वाला था, खासकर पंजाब किंग्स के लिए। 30 साल के विकेटकीपर बैट्समैन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच बिडिंग वार देखने को मिला, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 8.6 करोड़ रुपये में खरीद लिया है, जो उनकी पिछली फीस से 6 करोड़ रुपये ज्यादा है। अब कहा जा रहा है कि जस्टिन लैंगर-टॉम मूडी की जोड़ी (LSG के कोच और डायरेक्टर) और डेनियल विटोरी-पैट कमिंस की जोड़ी (SRH के कोच और कैप्टन) PBKS के हेड कोच रिकी पोंटिंग से ज्यादा जानते थे।

मन बदल सकता है- वरुण आरोन

एलएसजी के अधिकारियों ने तो इस पर बात नहीं की, लेकिन एसआरएच के बॉलिंग कोच वरुण आरोन ने ऑक्शन के बाद मीडिया से कहा था, "देखिए, वह जाहिर तौर पर पर्सनल वजहों से बाहर रहने वाला था और यह हमेशा बदल सकता है। आपको कभी नहीं पता - ऑक्शन हो जाने के बाद लोग अलग-अलग फैसले ले सकते हैं। इसलिए, हमने सोचा कि डैन और उसके बीच जो रिश्ता है, उससे शायद वह उसे कुछ एक्स्ट्रा गेम खेलने के लिए मना सके और वहीं से यह बात आई।"

अब ऑक्शन के बाद कहा जा रहा है कि जोश इंग्लिस अपने हनीमून प्लान को पोस्टपोन कर सकते हैं। यही कारण है कि वे 18 अप्रैल को अपनी शादी के तुरंत बाद IPL खेलते दिखाई दे सकते हैं। एक सूत्र ने क्रिकबज को बताया, "अब जब उन्हें ऐसी बिड मिल गई है, तो वह सीजन की शुरुआत में भी आ सकते हैं, शादी के लिए निकल सकते हैं, और उसके तुरंत बाद वापस आ सकते हैं।" एलएसजी के कोच जस्टिन लैंगर अपने हमवतन खिलाड़ी से बात कर रहे हैं।

देखा जाए तो जोश इंग्लिस का पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा था। 11 मैच उन्होंने जरूर खेले, लेकिन 30.88 के एवरेज और 162.6 के स्ट्राइक रेट से 278 रन उनके बल्ले से आए। हालांकि, उन्होंने कुछ जरूरी मैचों में असर डाला। उन्होंने आखिरी लीग मैच में 42 गेंदों पर 73 रन बनाकर पंजाब किंग्स को टॉप 2 में पहुंचाया और फिर क्वालिफायर 2 में 21 गेंदों पर 38 रन बनाकर अपनी टीम को फाइनल का टिकट दिलाया। पंजाब किंग्स ने उनको 2.60 करोड़ रुपये में खरीदा था। अगर इस तरह की उनकी उपलब्धता की बात होती तो पीबीकेएस उन्हें जरूर रिटेन करती, लेकिन अब 8.60 करोड़ की बोली देखकर शायद जोश इंग्लिस का मन विचलित हो गया है।

