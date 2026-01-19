Cricket Logo
रोहित शर्मा की फॉर्म पर सवाल सुनते ही भड़के शुभमन गिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया मुंहतोड़ जवाब

संक्षेप:

शुभमन गिल ने रोहित शर्मा का समर्थन किया है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे थे। भारतीय टीम 2-1 से वनडे सीरीज हार गई थी। इस सीरीज में रोहित ने 20.33 के औसत से कुल 61 रन ही बनाए।

Jan 19, 2026 11:05 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने साथी ओपनर और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का समर्थन किया है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे थे। भारतीय टीम 2-1 से वनडे सीरीज हार गई थी। इस सीरीज में रोहित ने 20.33 के औसत से कुल 61 रन ही बनाए। एक भी अर्धशतक तक उन्होंने नहीं जड़ा। ऐसे में हिटमैन रोहित शर्मा पर सवाल उठे तो कप्तान गिल ने अपने पूर्व कप्तान का फुल सपोर्ट किया। 13 गेंदों में 11 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। भारत के सामने 338 रनों का लक्ष्य था, जिसे भारत विराट कोहली के शतक के बावजूद हासिल नहीं कर पाय

पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने कहा कि रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अपनी अच्छे स्टार्ट्स को बड़ी पारियों तब्दील नही कर पाए। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेकर साउथ अफ्रीका सीरीज तक। मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, आप हमेशा मिली शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाते और मुझे लगता है कि रोहित को इस न्यूजीलैंड सीरीज में भी कुछ शुरुआत मिलीं। एक बैट्समैन के तौर पर, आप हमेशा उन शुरुआतों को बड़ी पारी में बदलना चाहते हैं और हमेशा उनका फायदा उठाकर शतक बनाना चाहते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना मुमकिन नहीं है। साथ ही, यह कुछ ऐसा है जिसे आप हमेशा करने की कोशिश करते हैं।"

मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 337 रन बनाए थे। डेरिल मिचेल ने सीरीज में दूसरा शतक जड़ा था। सीरीज डिसाइडर मैच में भारत को 338 रनों का लक्ष्य मिला था। विराट कोहली ने शतक भी लगाया, लेकिन भारत 300 रनों से पहले ही ढेर हो गया और मुकाबला हारने के साथ-साथ सीरीज भी गंवा बैठा। इंदौर में भारत को पहली बार वनडे मैच में हार मिली और पहली बार 37 साल के इतिहास में न्यूजीलैंड की टीम ने वनडे सीरीज भारतीय सरजमीं पर जीती। ग्लेन फिलिप्स ने भी इस मुकाबले में कीवी टीम के लिए शतक जड़ा और भारत की मुश्किलों को बढ़ा दिया था।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
