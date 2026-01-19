रोहित शर्मा की फॉर्म पर सवाल सुनते ही भड़के शुभमन गिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया मुंहतोड़ जवाब

रोहित शर्मा की फॉर्म पर सवाल सुनते ही भड़के शुभमन गिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया मुंहतोड़ जवाब
भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपने साथी ओपनर और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा का समर्थन किया है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में फ्लॉप रहे थे। भारतीय टीम 2-1 से वनडे सीरीज हार गई थी। इस सीरीज में रोहित ने 20.33 के औसत से कुल 61 रन ही बनाए। एक भी अर्धशतक तक उन्होंने नहीं जड़ा। ऐसे में हिटमैन रोहित शर्मा पर सवाल उठे तो कप्तान गिल ने अपने पूर्व कप्तान का फुल सपोर्ट किया। 13 गेंदों में 11 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए, जिसमें 2 चौके शामिल थे। भारत के सामने 338 रनों का लक्ष्य था, जिसे भारत विराट कोहली के शतक के बावजूद हासिल नहीं कर पाय
पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल ने कहा कि रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में अपनी अच्छे स्टार्ट्स को बड़ी पारियों तब्दील नही कर पाए। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जबरदस्त फॉर्म में हैं, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से लेकर साउथ अफ्रीका सीरीज तक। मुझे लगता है, जैसा मैंने कहा, आप हमेशा मिली शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाते और मुझे लगता है कि रोहित को इस न्यूजीलैंड सीरीज में भी कुछ शुरुआत मिलीं। एक बैट्समैन के तौर पर, आप हमेशा उन शुरुआतों को बड़ी पारी में बदलना चाहते हैं और हमेशा उनका फायदा उठाकर शतक बनाना चाहते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना मुमकिन नहीं है। साथ ही, यह कुछ ऐसा है जिसे आप हमेशा करने की कोशिश करते हैं।"
मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 337 रन बनाए थे। डेरिल मिचेल ने सीरीज में दूसरा शतक जड़ा था। सीरीज डिसाइडर मैच में भारत को 338 रनों का लक्ष्य मिला था। विराट कोहली ने शतक भी लगाया, लेकिन भारत 300 रनों से पहले ही ढेर हो गया और मुकाबला हारने के साथ-साथ सीरीज भी गंवा बैठा। इंदौर में भारत को पहली बार वनडे मैच में हार मिली और पहली बार 37 साल के इतिहास में न्यूजीलैंड की टीम ने वनडे सीरीज भारतीय सरजमीं पर जीती। ग्लेन फिलिप्स ने भी इस मुकाबले में कीवी टीम के लिए शतक जड़ा और भारत की मुश्किलों को बढ़ा दिया था।