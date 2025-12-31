Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Queen of Cricke: 2025 was a phenomenal year for Smriti Mandhana who completely rewrote the record books
क्वीन ऑफ क्रिकेट: स्मृति मंधाना के लिए जबरदस्त रहा 2025, उलट-पलट दिया रिकॉर्ड बुक

क्वीन ऑफ क्रिकेट: स्मृति मंधाना के लिए जबरदस्त रहा 2025, उलट-पलट दिया रिकॉर्ड बुक

संक्षेप:

स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना के लिए 2025 कमाल का वर्ष रहा। इस साल उनके बल्ले ने खूब रन बरसाए। शतकों की झड़ी भी लगी। टीम इंडिया पहली बार महिला विश्व कप जीतने में कामयाब हुई और इसमें मंधाना की भी अहम भूमिका रही। 2025 में उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए।

Dec 31, 2025 03:07 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना के लिए 2025 कमाल का वर्ष रहा। इस साल उनके बल्ले ने खूब रन बरसाए। शतकों की झड़ी भी लगी। टीम इंडिया पहली बार महिला विश्व कप जीतने में कामयाब हुई और इसमें मंधाना की भी अहम भूमिका रही। 2025 में उन्होंने इतिहास रचा और किसी कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा ओडीआई रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन

स्मृति मंधाना ने 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 1703 रन ठोके। ये महिला क्रिकेट में किसी भी कैलेंडर ईयर में किसी भी बल्लेबाज का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड मंधाना के ही नाम था जब 2024 में उन्होंने 1659 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए थे।

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा ओडीआई रन

स्मृति मंधाना ने 2025 में जो 1703 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए उनमें 1362 रन ओडीआई में आए। ये महिला क्रिकेट में किसी एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से निकले अब तक के सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है।

ये भी पढ़ें:...तब मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी; जब स्मृति मंधाना ने हरमनप्रीत कौर को दी थी धमकी

10 हजार अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दुनिया की चौथी महिला

स्मृति मंधाना ने 2025 में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरा करने वाली दुनिया की चौथी और भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। उनके अलावा मिताली राज, सूजी बेट्स और चार्लोट एडवर्ड्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन का आंकड़ा पार किया है।

महिला क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज ओडीआई शतक

स्मृति मंधाना ने 2025 में महिला क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा था। विश्व कप से पहले दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए ओडीआई में मंधाना ने सिर्फ 50 गेंद में शतक जड़ा था। ये किसी भी भारतीय महिला क्रिकेटर का अब तक का सबसे तेज शतक है। महिला ओडीआई में मंधाना से तेज शतक सिर्फ मेग लेनिंग ने जड़ा है जिन्होंने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंद में सेंचुरी लगाई थी।

ये भी पढ़ें:आपको फिर से शून्य से शुरुआत करनी होती है; 10000 रन पूरे करने पर स्मृति मंधाना

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक

2025 में स्मृति मंधाना के बल्ले से कुल 6 शतक निकले। इनमें से 5 ओडीआई में और एक शतक टी20 इंटरनेशनल मैच में आया है। ये किसी एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा शतक का संयुक्त रूप से रिकॉर्ड है। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट ने भी 2025 में 5 ओडीआई और एक T20I शतक जड़ा है।

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सिक्स

स्मृति मंधाना ने 2025 में ओडीआई में 32 छक्के लगाए। ये किसी एक कैलेंडर ईयर में किसी भी महिला क्रिकेटर का ओडीआई में जड़ा गया सबसे ज्यादा सिक्स है। मंधाना ने 2025 में सभी फॉर्मेट को मिलाकर इंटरनेशनल क्रिकेट में 39 छक्के लगाए हैं। ये किसी भी कैलेंडर ईयर में अंतरराष्ट्रीय मैचों में किसी खिलाड़ी द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्कों का संयुक्त रूप से रिकॉर्ड है। श्रीलंका की चमारी अटापट्टू ने भी एक बार एक कैलेंडर ईयर में हर फॉर्मेट को मिलाकर कुल 39 छक्के जड़े थे। अटापट्टू ने ये कारनामा 2024 में किया था।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Smriti Mandhana Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |