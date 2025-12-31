क्वीन ऑफ क्रिकेट: स्मृति मंधाना के लिए जबरदस्त रहा 2025, उलट-पलट दिया रिकॉर्ड बुक

संक्षेप: स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना के लिए 2025 कमाल का वर्ष रहा। इस साल उनके बल्ले ने खूब रन बरसाए। शतकों की झड़ी भी लगी। टीम इंडिया पहली बार महिला विश्व कप जीतने में कामयाब हुई और इसमें मंधाना की भी अहम भूमिका रही। 2025 में उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए।

स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना के लिए 2025 कमाल का वर्ष रहा। इस साल उनके बल्ले ने खूब रन बरसाए। शतकों की झड़ी भी लगी। टीम इंडिया पहली बार महिला विश्व कप जीतने में कामयाब हुई और इसमें मंधाना की भी अहम भूमिका रही। 2025 में उन्होंने इतिहास रचा और किसी कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा ओडीआई रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन स्मृति मंधाना ने 2025 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 1703 रन ठोके। ये महिला क्रिकेट में किसी भी कैलेंडर ईयर में किसी भी बल्लेबाज का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड मंधाना के ही नाम था जब 2024 में उन्होंने 1659 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए थे।

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा ओडीआई रन स्मृति मंधाना ने 2025 में जो 1703 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए उनमें 1362 रन ओडीआई में आए। ये महिला क्रिकेट में किसी एक कैलेंडर वर्ष में किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से निकले अब तक के सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड है।

10 हजार अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने वाली दुनिया की चौथी महिला स्मृति मंधाना ने 2025 में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन पूरा करने वाली दुनिया की चौथी और भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। उनके अलावा मिताली राज, सूजी बेट्स और चार्लोट एडवर्ड्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 हजार रन का आंकड़ा पार किया है।

महिला क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज ओडीआई शतक स्मृति मंधाना ने 2025 में महिला क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा था। विश्व कप से पहले दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए ओडीआई में मंधाना ने सिर्फ 50 गेंद में शतक जड़ा था। ये किसी भी भारतीय महिला क्रिकेटर का अब तक का सबसे तेज शतक है। महिला ओडीआई में मंधाना से तेज शतक सिर्फ मेग लेनिंग ने जड़ा है जिन्होंने 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 45 गेंद में सेंचुरी लगाई थी।

एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक 2025 में स्मृति मंधाना के बल्ले से कुल 6 शतक निकले। इनमें से 5 ओडीआई में और एक शतक टी20 इंटरनेशनल मैच में आया है। ये किसी एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा शतक का संयुक्त रूप से रिकॉर्ड है। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट ने भी 2025 में 5 ओडीआई और एक T20I शतक जड़ा है।