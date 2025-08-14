Quality of India vs England Test Series was not as good as Ashes 2005 says Mike Atherton dismisses best series tag IND vs ENG सीरीज में वह बात नहीं थी, जो…पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ने किसे दिया बेस्ट सीरीज का टैग?, Cricket Hindi News - Hindustan
Quality of India vs England Test Series was not as good as Ashes 2005 says Mike Atherton dismisses best series tag

IND vs ENG सीरीज में वह बात नहीं थी, जो…पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर ने किसे दिया बेस्ट सीरीज का टैग?

पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल एथरटन ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को बेस्ट सीरीज नहीं माना और कहा कि इस सीरीज में वह क्वालिटी नहीं थी, जो 2005 की एशेज में थी। इस सीरीज को 2005 के बाद की बेस्ट सीरीज उन्होंने माना। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 14 Aug 2025 11:36 AM
इंग्लैंड और इंग्लैंड के बीच हाल ही में खेली गई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को फैंस ने खूब पसंद किया। स्टेडियम ही नहीं, बल्कि टीवी, स्मार्टफोन और रेडियो पर लोग चिपके रहे। सीरीज 2-2 से बराबर रही। दो मुकाबले बहुत ज्यादा करीबी हुई, जिसमें से एक मैच इंग्लैंड ने एक और मैच भारत ने जीता, जबकि हर एक मैच का नतीजा आखिरी दिन निकला। बावजूद इसके इंग्लैंड के एक पूर्व क्रिकेटर ने इस सीरीज को बेस्ट सीरीज नहीं माना और कहा कि इस सीरीज में वह क्वालिटी नहीं थी, जो 2005 की एशेज सीरीज में थी।

इस सीरीज की बात करें तो लीड्स में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की, जबकि उनके सामने एक विशाल लक्ष्य था। इसके बाद भारतीय टीम ने वापसी की और एजबेस्टन टेस्ट मैच को अपने नाम किया। इसके बाद लंदन के लॉर्ड्स में तीसरा मैच खेला गया, जिसे 22 रन से इंग्लैंड ने जीता। मैनचेस्टर टेस्ट भारत ने ड्रॉ कराया, जबकि ओवल टेस्ट मैच में महज 6 रन से भारत को जीत मिली। हर एक मैच में कुछ न कुछ रोमांचक था। कभी गेंद और बल्ले की लड़ाई तो कभी मौखिक लड़ाई खिलाड़ियों के बीच दिलचस्प रही।

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी को फैंस ने हाल की बेस्ट सीरीज बताया, लेकिन इससे इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन और माइकल एथरटन सहमत नहीं हैं। स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पर माइकल एथरटन ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इस सीरीज की क्वालिटी 05 (एशेज सीरीज 2005) जितनी अच्छी थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने 05 एशेज से बेहतर कोई सीरीज देखी है। यह एक शानदार टीम थी जो ढल रही थी और उभरती हुई भी, जिसमें अपने खेल के शीर्ष पर मौजूद बेहतरीन खिलाड़ी थे, लेकिन यह शायद '05 के बाद की सबसे अच्छी सीरीज थी।"

उन्होंने आगे कहा, "2023 की एशेज एक शानदार एशेज सीरीज थी, लेकिन मैं इस सीरीज को 2005 के बाद की सबसे बेहतरीन सीरीज कहूंगा, वोक्स और ऋषभ पंत जैसे दिलेरी वाले पलों और सीरीज के उतार-चढ़ाव की वजह से।" एथरटन और हुसैन दोनों इस सीरीज में कमेंट्री टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने इस सीरीज के हर एक पल को करीब से देखा।