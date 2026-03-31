पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीता टॉस, IPL 2026 में पहली बार देखिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गुजरात टाइटंस की टीम अपने पहले मैच में पहले बैटिंग करेगी।
पंजाब किंग्स ने मंगलवार को गुजरात टाइटंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमें पहली बार आईपीएल 2026 में मैदान पर उतर रही हैं। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस के दौरान कहा है कि पिछला साल हमारा शानदार था। इस मैच में पंजाब के चार विदेशी खिलाड़ी कूपर कोलोनी, स्टॉयनिस, बार्टलेट और मार्को यानसेन है। वहीं गुजरात टाइटंस ने ग्लेन, राशिद, बटलर और राशिद है। पिछले सीजन दोनों टीमों ने प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई किया था।
गुजरात की टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स और अशोक शर्मा दो खिलाड़ी पदार्पण कर रहे हैं। मैच से पहले सोमवार शाम दोनों टीमों ने छह बजे से नौ बजे तक अभ्यास किया। पंजाब किंग्स का रिकॉर्ड बताता है कि नाम बदलने के बाद टीम अपने शुरुआती मुकाबले नहीं हारी है, जिससे टीम आत्मविश्वास से भरी है।
दोनों टीमों के बीच आईपीएल में अब तक खेले गए छह मुकाबलों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। इन मैचों में पंजाब और गुजरात ने तीन-तीन जीत दर्ज की हैं। उच्चतम स्कोर की बात करें तो गुजरात का 232 रन और पंजाब का 243 रन रहा है।
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:
पंजाब किंग्स (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टॉयनिस, मार्को यानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल
गुजरात टाइटंस (प्लेइंग इलेवन): साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, एम शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, अशोक शर्मा, मोहम्मद सिराज
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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