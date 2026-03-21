पंजाब किंग्स की कप्तानी का वो 'कांटों भरा ताज', जिसे हटाने में 17 धुरंधर हो गए फेल
17 कप्तान मिलकर भी पंजाब किंग्स को अभी तक IPL चैंपियन नहीं बना पाए हैं। आईपीएल 2025 के फाइनल में जरूर टीम पहुंची, लेकिन फिर भी खिताबी सूखा श्रेयस अय्यर की कप्तानी में समाप्त नहीं हो सका।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के पहले सीजन से अब तक टूर्नामेंट खेलते हुई आ रहीं दो टीमें ऐसी हैं, जो चैंपियन नहीं बन पाई हैं। इनमें एक टीम तो ऐसी है, जिसने 17 कप्तान बदल दिए हैं, लेकिन खिताबी सूखा समाप्त नहीं हुआ है। दो बार टीम फाइनल तक जरूर पहुंची है, लेकिन फिर भी खिताब से दूर रह गई है। 2014 के बाद 2025 में टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंची, लेकिन फिर भी खिताब दूर है। दूसरी टीम दिल्ली कैपिटल्स है, जो 2008 से खेल रही है, लेकिन खिताब नहीं जीता है। दोनों का नाम भी बदल गया है। पहले नाम पंजाब किंग्स का किंग्स इलेवन पंजाब था, जबकि दिल्ली कैपिटल्स का दिल्ली डेयरडेविल्स। हालांकि, दिल्ली ने कम कप्तान बदले हैं।
पंजाब किंग्स की बात करें तो इस फ्रेंचाइजी ने अब तक 18 सीजन में 9 भारतीय और 8 विदेशी खिलाड़ियों समेत कुल 17 खिलाड़ियों को कप्तानी सौंप दी है, लेकिन टीम ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। हालांकि, 3 खिलाड़ियों को तो सिर्फ नाम मात्र के लिए कप्तानी मिली है, क्योंकि उन्होंने एक-एक मैच में ही कप्तानी की है। इसके अलावा दो कप्तान ऐसे हैं, जिन्होंने 6 और 8 मैचों में कप्तानी है, लेकिन बाकी के कप्तानों ने 10 से ज्यादा मैचों में पंजाब की टीम की कप्तानी की हुई है।
महेला जयवर्धने, वीरेंद्र सहवाग और जितेश शर्मा ने एक-एक मैच में कप्तानी की है, जबकि डेविड मिलर ने 6 और मुरली विजय ने 8 मैचों में टीम का नेतृत्व किया है। पंजाब किंग्स के अब तक के 17 कप्तानों में सरपंच श्रेयस अय्यर एकमात्र कप्तान हैं, जिनका विनिंग पर्सेंटेज 60 से ज्यादा का है। युवराज सिंह इस फ्रेंचाइजी के पहले कप्तान थे, लेकिन 2008 से 2009 तक कप्तानी उन्होंने की, लेकिन टीम खिताब से कोसों दूर रही।
पंजाब किंग्स के कप्तानों की लिस्ट
1. युवराज सिंह (29 मैच 17 जीत)
2. कुमार संगकारा (13 मैच 3 जीत)
3. महेला जयवर्धने (1 मैच)
4. कुमार संगकारा (34 मैच 17 जीत)
5. डेविड हसी (12 मैच 6 जीत)
6. जॉर्ज बेली (35 मैच 18 जीत)
7. वीरेंद्र सहवाग (1 मैच)
8. डेविड मिलर (6 मैच 1 जीत)
9. मुरली विजय (8 मैच 3 जीत)
10. ग्लेन मैक्सवेल (14 मैच 7 जीत)
11. आर अश्विन (28 मैच 12 जीत)
12. केएल राहुल (27 मैच 11 जीत)
13. मयंक अग्रवाल (14 मैच 7 जीत)
14. शिखर धवन (17 मैच 6 जीत)
15. सैम करन (11 मैच 5 जीत)
16. जितेश शर्मा (1 मैच)
17. श्रेयस अय्यर (17 मैच 10 जीत)
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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