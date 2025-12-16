Cricket Logo
Punjab Kings IPL Auction LIVE: पंजाब के लिए कैसी खरीदारी करेंगे श्रेयस अय्यर? यहां मिलेगा हर अपडेट

संक्षेप:

Punjab Kings IPL 2026 Auction live Updates: पंजाब किंग्स पिछले सीजन की उपविजेता है। सबसे ज्यादा खिलाड़ी टीम ने रिटेन किए हैं। ऑक्शन टेबल पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर नजर आएंगे। टीम की रणनीति क्या होगी? इसके अपडेट यहां मिलेंगे.

Dec 16, 2025 08:45 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
IPL 2026 Auction Punjab Kings squad update: आईपीएल 2025 की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पीछे का कारण ये है कि पंजाब किंग्स के पास पहले से ही 21 खिलाड़ी हैं, जो फ्रेंचाइजी ने रिटेन किए हैं। सिर्फ चार ही खिलाड़ी उनको चाहिए, जिनमें दो विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। पंजाब किंग्स के पर्स में साढ़े 11 करोड़ रुपये हैं। यही कारण है कि पंजाब किंग्स की ऑक्शन स्ट्रेटिजी बहुत क्लियर होगी। उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को टारगेट किया हुआ होगा, जिन पर वे बोली लगा सकते हैं। अबूधाबी में 16 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन में पीबीकेएस किन 4 खिलाड़ियों पर दांव लगाएगी? इसके बारे में हर एक अपडेट आपको यहां मिलेगी।

IPL नीलामी 2026 में पंजाब किंग्स

बचा हुआ पर्स- 11.50 करोड़ रुपये

कुल बचे हुए स्लॉट- 4

विदेशी खिलाड़ियों के बचे स्लॉट- 2

पंजाब किंग्स के पास सबसे ज्यादा खिलाड़ी पहले से ही स्क्वॉड में हैं। स्क्वॉड तो पहले से पूरा है, लेकिन फिर भी टीम मैनजमेंट और संभावित तौर पर ऑक्शन टेबल पर नजर आने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर कम से कम एक विदेशी पर दांव लगाएंगे। थोड़े बहुत समय तक वे कैमरोन ग्रीन पर भी बोली लगा सकते हैं। पृथ्वी शॉ और सरफराज खान के अलावा फिन एलेन और जैमी स्मिथ के बारे में भी फ्रेंचाइजी सोच सकती है, जो मिडिल ऑर्डर बैटर के रूप में काम करेंगे।

पंजाब किंग्स द्वारा रिटेन किए 21 प्लेयर

प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह ओमरजई, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, मार्को जेनसेन और लॉकी फर्ग्यूसन।

रिलीज किए गए प्लेयर - 5

जोश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Punjab Kings IPL 2026
