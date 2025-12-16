Punjab Kings IPL Auction LIVE: पंजाब के लिए कैसी खरीदारी करेंगे श्रेयस अय्यर? यहां मिलेगा हर अपडेट
Punjab Kings IPL 2026 Auction live Updates: पंजाब किंग्स पिछले सीजन की उपविजेता है। सबसे ज्यादा खिलाड़ी टीम ने रिटेन किए हैं। ऑक्शन टेबल पर खुद कप्तान श्रेयस अय्यर नजर आएंगे। टीम की रणनीति क्या होगी? इसके अपडेट यहां मिलेंगे.
IPL 2026 Auction Punjab Kings squad update: आईपीएल 2025 की फाइनलिस्ट पंजाब किंग्स को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पीछे का कारण ये है कि पंजाब किंग्स के पास पहले से ही 21 खिलाड़ी हैं, जो फ्रेंचाइजी ने रिटेन किए हैं। सिर्फ चार ही खिलाड़ी उनको चाहिए, जिनमें दो विदेशी खिलाड़ी हो सकते हैं। पंजाब किंग्स के पर्स में साढ़े 11 करोड़ रुपये हैं। यही कारण है कि पंजाब किंग्स की ऑक्शन स्ट्रेटिजी बहुत क्लियर होगी। उन्होंने कुछ खिलाड़ियों को टारगेट किया हुआ होगा, जिन पर वे बोली लगा सकते हैं। अबूधाबी में 16 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन में पीबीकेएस किन 4 खिलाड़ियों पर दांव लगाएगी? इसके बारे में हर एक अपडेट आपको यहां मिलेगी।
IPL नीलामी 2026 में पंजाब किंग्स
बचा हुआ पर्स- 11.50 करोड़ रुपये
कुल बचे हुए स्लॉट- 4
विदेशी खिलाड़ियों के बचे स्लॉट- 2
पंजाब किंग्स के पास सबसे ज्यादा खिलाड़ी पहले से ही स्क्वॉड में हैं। स्क्वॉड तो पहले से पूरा है, लेकिन फिर भी टीम मैनजमेंट और संभावित तौर पर ऑक्शन टेबल पर नजर आने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर कम से कम एक विदेशी पर दांव लगाएंगे। थोड़े बहुत समय तक वे कैमरोन ग्रीन पर भी बोली लगा सकते हैं। पृथ्वी शॉ और सरफराज खान के अलावा फिन एलेन और जैमी स्मिथ के बारे में भी फ्रेंचाइजी सोच सकती है, जो मिडिल ऑर्डर बैटर के रूप में काम करेंगे।
पंजाब किंग्स द्वारा रिटेन किए 21 प्लेयर
प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह ओमरजई, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बरार, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, मिचेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पायला अविनाश, मार्को जेनसेन और लॉकी फर्ग्यूसन।
रिलीज किए गए प्लेयर - 5
जोश इंग्लिस, ग्लेन मैक्सवेल, आरोन हार्डी, कुलदीप सेन और प्रवीण दुबे