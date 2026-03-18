पंजाब किंग्स के इस खिलाड़ी को कोच रिकी पोंटिंग ने दी छूट, IPL 2026 से सिर्फ दो दिन पहले टीम से जुड़ेगा
हेड कोच रिकी पोंटिंग ने पंजाब किंग्स का हिस्सा मार्को यानसेन को देर से टीम से जुड़ने की छूट दी है। दक्षिण अफ्रीका का खिलाड़ी आईपीएल 2026 शुरू होने से सिर्फ दो दिन पहले ही टीम से जुड़ेगा।
पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने आईपीएल 2026 के लिए मार्को यानसेन के देर से आने को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर उन खिलाड़ियों के आखिरी समूह में शामिल था जो टी20 वर्ल्ड कप के बाद 'लॉजिस्टिक्स' से जुड़ी दिक्कतों के कारण भारत से देर से रवाना हुए थे। दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाड़ी विश्व कप में अपना सफर खत्म होने के बाद एक हफ्ते से अधिक समय तक भारत में ही फंसे रहे थे। आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च को शुरू होगा।
यानसेन 26 मार्च को टीम से जुड़ेंगे
वेस्टइंडीज के मुख्य कोच डैरेन सैमी और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर सहित कुछ खिलाड़ियों ने भारत से रवाना होने में हुई देरी पर नाराजगी भी जाहिर की थी। यह देरी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण दुबई और अबु धाबी जैसे बड़े हवाई अड्डों पर सीमित उड़ानों की वजह से हुई थी। पंजाब किंग्स टीम के अहम सदस्य यानसेन 26 मार्च को टीम के साथ जुड़ेंगे। पोंटिंग और अधिकतर विदेशी खिलाड़ी 21 मार्च को टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई 23 मार्च को काबुल से टीम के साथ जुड़ेंगे। उनका देश इस समय पाकिस्तान के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है।
अय्यर ब्रिगेड फाइनल तक पहुंची थी
पंजाब किंग्स के साथ अपने पहले ही साल में पोंटिंग और कप्तान श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने पिछले सत्र में टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। यह 2014 के बाद टीम का पहला फाइनल था। एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ''रिकी अपने खिलाड़ियों का पूरा साथ देते हैं। यह देखते हुए कि मार्को भारत से देर से रवाना हुए थे, वह इस बात को समझते हैं कि उन्हें घर पर कुछ समय बिताने का पूरा मौका मिलना चाहिए।'' इस लंबे कद के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने पिछले सत्र में 9.20 की इकोनॉमी रेट से 16 विकेट लिए थे। अय्यर के 19 मार्च को टीम के साथ जुड़ने की उम्मीद है।
31 मार्च को पंजाब टीम का पहला मैच
भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण खिलाड़ियों की यात्रा के इंतजामों को लेकर बनी चिंताओं के बीच आईपीएल के पहले चरण का कार्यक्रम घोषित किया, जिसमें मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु शुरुआती मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से भिड़ेगी। बीसीसीआई ने पहले 20 मैच का कार्यक्रम जारी किया। कुल 20 मैच 10 जगहों बेंगलुरु, मुंबई, गुवाहाटी, न्यू चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद और हैदराबाद में खेले जाएंगे। उपविजेता पंजाब किंग्स 31 मार्च को अपना पहला मैच न्यू चंडीगढ़ में गुजरात टाइटंस के विरुद्ध खेलेगी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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