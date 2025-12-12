पंजाब किंग्स ने विदेशी खिलाड़ियों को क्यों किया रिलीज, हेड कोच रिकी पोंटिंग ने खोले राज

संक्षेप: आईपीएल नीलामी से पहले पंजाब किंग्स द्वारा ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिस और आरोन हार्डी जैसे प्रमुख विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करने के चौंकाने वाले फैसले पर टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग ने चुप्पी तोड़ी है।

पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने आईपीएल 2026 नीलामी से पहले बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने के फैसले के बारे में बात की है। आईपीएल की 16 दिसंबर को अबुधाबी में होने वाली नीलामी में कुल 350 क्रिकेटरों की बोली लगेगी जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। पंजाब किंग्स ने 16 दिसंबर को होने वाली IPL 2026 की नीलामी से पहले ग्लेन मैक्सवेल, एरॉन हार्डी और जोश इंग्लिस को रिलीज कर दिया था।

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का बाहर होना सबसे बड़ा झटका था। इस पर कोच रिकी पोंटिंग ने खुलकर बात की। रिकी पोंटिंग ने कहा, "हमने ग्लेन के साथ लंबे समय तक काम किया है। मैं उन्हें और खेल में उनके योगदान को पसंद करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से, पिछले साल हम उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं निकाल पाए। पोंटिंग ने आगे कहा कि फ्रेंचाइजी को ऐसा महसूस हुआ कि मैक्सवेल अगले सीजन में उनकी शुरुआती एकादश का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए उन्हें रिलीज करने का फैसला किया गया। इस कदम से टीम को पर्स (नीलामी में खर्च करने के लिए राशि) बढ़ाने में मदद मिली है।

मैक्सवेल के अलावा, युवा ऑलराउंडर आरोन हार्डी और विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस को भी रिलीज कर दिया गया है। पोंटिंग ने कहा कि हार्डी को पिछले सीज़न में खेलने का मौका नहीं मिला। कोच ने माना कि ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को जाने देना मुश्किल है, लेकिन नीलामी के लिए विदेशी स्लॉट खाली करने की जरूरत थी। इंग्लिस ने पिछले सीजन के दूसरे हाफ में कुछ शानदार पारियां खेली थीं, लेकिन उनकी रिलीज का कारण यह है कि वह आगामी सीज़न में सीमित समय के लिए ही उपलब्ध होंगे, जिसके चलते टीम ने उन्हें जाने देने का रणनीतिक निर्णय लिया।