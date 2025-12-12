पंजाब किंग्स ने विदेशी खिलाड़ियों को क्यों किया रिलीज, हेड कोच रिकी पोंटिंग ने खोले राज

Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Punjab kings Coach ricky ponting Justifies Releasing Overseas Stars ahead of IPL 2026 auction Hardie Maxwell Inglis Out
Dec 12, 2025 10:54 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
पंजाब किंग्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने आईपीएल 2026 नीलामी से पहले बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने के फैसले के बारे में बात की है। आईपीएल की 16 दिसंबर को अबुधाबी में होने वाली नीलामी में कुल 350 क्रिकेटरों की बोली लगेगी जिनमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। पंजाब किंग्स ने 16 दिसंबर को होने वाली IPL 2026 की नीलामी से पहले ग्लेन मैक्सवेल, एरॉन हार्डी और जोश इंग्लिस को रिलीज कर दिया था।

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का बाहर होना सबसे बड़ा झटका था। इस पर कोच रिकी पोंटिंग ने खुलकर बात की। रिकी पोंटिंग ने कहा, "हमने ग्लेन के साथ लंबे समय तक काम किया है। मैं उन्हें और खेल में उनके योगदान को पसंद करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से, पिछले साल हम उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं निकाल पाए। पोंटिंग ने आगे कहा कि फ्रेंचाइजी को ऐसा महसूस हुआ कि मैक्सवेल अगले सीजन में उनकी शुरुआती एकादश का हिस्सा नहीं होंगे, इसलिए उन्हें रिलीज करने का फैसला किया गया। इस कदम से टीम को पर्स (नीलामी में खर्च करने के लिए राशि) बढ़ाने में मदद मिली है।

मैक्सवेल के अलावा, युवा ऑलराउंडर आरोन हार्डी और विकेटकीपर-बल्लेबाज जोश इंग्लिस को भी रिलीज कर दिया गया है। पोंटिंग ने कहा कि हार्डी को पिछले सीज़न में खेलने का मौका नहीं मिला। कोच ने माना कि ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को जाने देना मुश्किल है, लेकिन नीलामी के लिए विदेशी स्लॉट खाली करने की जरूरत थी। इंग्लिस ने पिछले सीजन के दूसरे हाफ में कुछ शानदार पारियां खेली थीं, लेकिन उनकी रिलीज का कारण यह है कि वह आगामी सीज़न में सीमित समय के लिए ही उपलब्ध होंगे, जिसके चलते टीम ने उन्हें जाने देने का रणनीतिक निर्णय लिया।

आईपीएल की एक विज्ञप्ति के अनुसार खिलाड़ियों की नीलामी के लिए कुल 1390 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया था। इसे बाद में घटाकर 1005 पर दिया गया था। इन खिलाड़ियों में से ही अंतिम 350 खिलाड़ियों की सूची तैयार की गई है। आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी टीमें इन 350 खिलाड़ियों में से ही बाकी बचे 77 स्थान को भरेंगे।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
