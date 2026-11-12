94 मैच और जनवरी की विंडो... IPL कैलेंडर बदलने के पक्ष में उतरे पंजाब किंग्स के सह मालिक नेस वाडिया
पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया ने लीग के लिए शुरुआती विंडो (जनवरी में आयोजन) के विषय पर भी अपनी राय रखी। इस विचार का समर्थन कोलकाता नाइट राइडर्स की सह-मालकिन जूही चावला ने भी किया था।
इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन के समय को लेकर काफी चर्चा हो रही है। आईपीएल के 19 सीजन अब तक खेले जा चुके हैं और इसमें से 17 सत्र की शुरुआत मार्च-जून के विंडो में हुई है। कोविड के कारण सिर्फ दो सीजन (2020, 2021) के विंडो में बदलाव किया गया था। हालांकि अब आईपीएल के विंडो को पूरी तरह से बदलने के लिए फ्रेंचाइजी मालिक एक दूसरे से सहमत नजर आ रहे हैं। हाल ही में पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने आईपीएल के शेड्यूल को बदलने का सुझाव दिया था, जिसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की सह-मालिक और एक्ट्रेस जूही चावला ने इसका समर्थन किया था और अब इस लिस्ट में पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया भी शामिल हो गए हैं।
नेस वाडिया ने मैचों की संख्या बढ़ाने को कहा
आईपीएल को जनवरी में शुरू करने की वकालत करने वाले फ्रेंचाइजी के सह मालिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। आईपीएल के कैलेंडर में बदलाव को लेकर अब तक कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है लेकिन पूर्व चेयरमैन ललित मोदी, कोलकाता नाइट राइडर्स की सह-मालिक जूही चावला और पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया आईपीएल के आयोजन को जनवरी में आयोजित कराने के पक्ष में हैं।
पांड्या और अर्शदीप सिंह के ट्रेड पर 'क्रिकबज' से बात करते हुए, पंजाब किंग्स के सह-मालिक नेस वाडिया ने कहा, ''हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें मैचों की संख्या (94) बढ़ानी होगी। अगर इस वजह से विंडो को शिफ्ट करना पड़े, तो सही रहेगा। आप जानते हैं कि अब मौसम कैसा रहता है, बारिश हो जाती है और फिर काफी गर्मी पड़ती है। जनवरी से इसकी (आईपीएल) शुरुआत होना सबसे सही रहेगा।''
उन्होंने आगे कहा, ''मुझे लगता है कि हमें भारत और अन्य देशों के घरेलू कैलेंडर के साथ-साथ इंटरनेशनल कैलेंडर को भी देखना पड़ेगा और फिर उसी हिसाब से तय करना होगा। लेकिन हां, सोच के तौर पर यह एक अच्छा आइडिया है।"
इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स फ़्रेंचाइज़ी की सह-मालिक जूही चावला ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "आईपीएल को अब क्रिकेट कैलेंडर में अपनी जगह तलाशने की ज़रूरत नहीं है। उसने कैलेंडर को प्रभावित करने का हक़ हासिल कर लिया है।" टूर्नामेंट के पहले चेयरमैन ललित मोदी ने भी उनके सुझाव का समर्थन किया।
चावला ने लिखा, "दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट को साल के सबसे गर्म महीनों में क्यों खेलते रहना चाहिए? और अगर कैलेंडर पर दोबारा विचार हो रहा है, तो अप्रैल-मई की जगह जनवरी क्यों नहीं? बेहतर परिस्थितियां, बेहतर क्रिकेट और कुल मिलाकर सभी के लिए बेहतर अनुभव। आईपीएल का स्वरूप बदल चुका है। शायद अब इसके कैलेंडर में भी बदलाव का वक़्त है!"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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