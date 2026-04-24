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कूपर कॉनोली ऑस्ट्रेलिया से लौटे, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेंगे या नहीं; कोच साईराज बहुतुले ने दी अपडेट

Apr 24, 2026 07:05 pm ISTHimanshu Singh भाषा
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पंजाब किंग्स के बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने बताया है कि कूपर कॉनोली ऑस्ट्रेलिया से लौट आए हैं और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे।

कूपर कॉनोली ऑस्ट्रेलिया से लौटे, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेंगे या नहीं; कोच साईराज बहुतुले ने दी अपडेट

स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने पुष्टि की कि ऑस्ट्रेलिया के युवा ऑलराउंडर कूपर कॉनोली शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स के इंडियन प्रीमियर लीग मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। कॉनोली अपनी पीठ के स्कैन के लिए कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनकी गेंदबाजी फिटनेस पर नजर रख रहा था।

चयन के लिए उपलब्ध

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर पंजाब किंग्स के कोच बहुतुले ने कहा, ''हां, वह पूरी तरह से उपलब्ध हैं। वह बस वहां गया और वापस आ गया। वह तैयार हैं और खेलने के लिए उत्सुक हैं। '' कोनोली ने अपने पहले आईपीएल सत्र में पंजाब को अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 163.97 के स्ट्राइक रेट से 223 रन बनाए हैं जिसमें नाबाद 72 और 87 रन की पारियां शामिल हैं। हालांकि इस स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर ने टूर्नामेंट में अभी तक गेंदबाजी नहीं की है।

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पंजाब किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कॉनोली ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी टीम के अब तक के अजेय अभियान का श्रेय टीम के अंदर सकारात्मक माहौल और एक दूसरे से छोटी-छोटी चीज सीखने को दिया। कोनोली की 46 गेंद पर 87 रन की पारी और सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य (37 गेंदों में 93 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 182 रन की साझेदारी की मदद से पंजाब किंग्स ने रविवार को सात विकेट पर 254 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 54 रन की आसान जीत दर्ज की।

कूपर ने श्रेयस की तारीफ की

कॉनोली ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ''हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक-दूसरे के लिए क्या कारगर है। हम एक-दूसरे से छोटी-छोटी बातें सीखते हैं। हमें एक-दूसरे से छोटी-छोटी चीजें सीखने का आनंद ले रहे हैं।''

उन्होंने कहा, ''हम सभी बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। खेल का यही उद्देश्य होता है। सर्वश्रेष्ठ टीम बनना। हम एक टीम के रूप में बेहतर होने के लिए एक-दूसरे से सीख लेते हैं।'' कोनोली ने कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम का शानदार तरीके से नेतृत्व करने के लिए सराहना की। पंजाब ने अब तक पांच मैच जीते हैं जबकि उसका एक मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। वह अभी छह मैचों में 11 अंकों के साथ आईपीएल तालिका में शीर्ष पर है।

कोनोली ले कहा, ''वह (श्रेयस) खुद एक उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं। वह हमेशा यह कोशिश करते हैं कि टीम के सभी खिलाड़ी सहज महसूस करें। वह खिलाड़ियों को हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी खिलाड़ी खुश होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।''

प्रियांश के साथ अपनी साझेदारी के बारे में कोनोली ने कहा, ''प्रियांश पिछले साल से ऐसा प्रदर्शन कर रहा है। मुझे उसे बल्लेबाजी करते देखना अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी करने पर खेल में ज्यादा बदलाव नहीं आता। आप बस अच्छे क्रिकेट शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाते हैं और ढीली गेंदों का फायदा उठाते हैं। आज हमने यही किया।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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