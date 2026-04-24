कूपर कॉनोली ऑस्ट्रेलिया से लौटे, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलेंगे या नहीं; कोच साईराज बहुतुले ने दी अपडेट

पंजाब किंग्स के बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले ने बताया है कि कूपर कॉनोली ऑस्ट्रेलिया से लौट आए हैं और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे।

स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने पुष्टि की कि ऑस्ट्रेलिया के युवा ऑलराउंडर कूपर कॉनोली शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स के इंडियन प्रीमियर लीग मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे। कॉनोली अपनी पीठ के स्कैन के लिए कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनकी गेंदबाजी फिटनेस पर नजर रख रहा था।

चयन के लिए उपलब्ध दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच की पूर्व संध्या पर पंजाब किंग्स के कोच बहुतुले ने कहा, ''हां, वह पूरी तरह से उपलब्ध हैं। वह बस वहां गया और वापस आ गया। वह तैयार हैं और खेलने के लिए उत्सुक हैं। '' कोनोली ने अपने पहले आईपीएल सत्र में पंजाब को अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने 163.97 के स्ट्राइक रेट से 223 रन बनाए हैं जिसमें नाबाद 72 और 87 रन की पारियां शामिल हैं। हालांकि इस स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर ने टूर्नामेंट में अभी तक गेंदबाजी नहीं की है।

पंजाब किंग्स के ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कॉनोली ने इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी टीम के अब तक के अजेय अभियान का श्रेय टीम के अंदर सकारात्मक माहौल और एक दूसरे से छोटी-छोटी चीज सीखने को दिया। कोनोली की 46 गेंद पर 87 रन की पारी और सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्य (37 गेंदों में 93 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 182 रन की साझेदारी की मदद से पंजाब किंग्स ने रविवार को सात विकेट पर 254 रन बनाए और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 54 रन की आसान जीत दर्ज की।

कूपर ने श्रेयस की तारीफ की कॉनोली ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, ''हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं कि एक-दूसरे के लिए क्या कारगर है। हम एक-दूसरे से छोटी-छोटी बातें सीखते हैं। हमें एक-दूसरे से छोटी-छोटी चीजें सीखने का आनंद ले रहे हैं।''

उन्होंने कहा, ''हम सभी बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। खेल का यही उद्देश्य होता है। सर्वश्रेष्ठ टीम बनना। हम एक टीम के रूप में बेहतर होने के लिए एक-दूसरे से सीख लेते हैं।'' कोनोली ने कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम का शानदार तरीके से नेतृत्व करने के लिए सराहना की। पंजाब ने अब तक पांच मैच जीते हैं जबकि उसका एक मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। वह अभी छह मैचों में 11 अंकों के साथ आईपीएल तालिका में शीर्ष पर है।

कोनोली ले कहा, ''वह (श्रेयस) खुद एक उदाहरण पेश करके नेतृत्व करते हैं। वह हमेशा यह कोशिश करते हैं कि टीम के सभी खिलाड़ी सहज महसूस करें। वह खिलाड़ियों को हमेशा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी खिलाड़ी खुश होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें।''