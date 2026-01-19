IPL की राह पर चला PSL, अब ड्रॉफ्ट नहीं, खिलाड़ियों पर लगेगी बोली; PCB ने किया बड़ा ऐलान

IPL की राह पर चला PSL, अब ड्रॉफ्ट नहीं, खिलाड़ियों पर लगेगी बोली; PCB ने किया बड़ा ऐलान
PSL भी अब IPL की राह चलने के लिए तैयार है। जिस तरह आईपीएल में खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है। उसी तरह पीएसएल में भी खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा। 2026 से ही इसकी शुरुआत पीएसएल में होने जा रही है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राह पर चलने लगा है। बीसीसीआई जिस तरह आईपीएल में ऑक्शन कराती आ रही है, उसी तरह अब पीएसएल में भी ऑक्शन मॉडल हमको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के 10 सीजन अब तक हो चुके हैं और हर बार हमें ड्राफ्ट सिस्टम इस लीग में देखने को मिला है, लेकिन पहली बार 11वें सीजन में आकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि अब पीएसएल में भी प्लेयर्स ऑक्शन होगा। दर्जनों खिलाड़ियों पर IPL की तरह बोली लगेगी। हालांकि, इतना पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इतना पैसा इस लीग में है ही नहीं।
पीएसएल के नए स्ट्रक्चर के तहत हर फ्रेंचाइजी को ज्यादा से ज्यादा चार खिलाड़ियों को रिटेन करने की अनुमति होगी, जिसमें से हर कैटेगरी का एक-एक प्लेयर अपने साथ ऑक्शन से पहले जोड़ा जा सकता है। पिछले सीजन से मेंटर्स, ब्रांड एंबेसडर और राइट टू मैच ऑप्शन के नियम थे, लेकिन इस बार के ऑक्शन से पहले ये सभी नियम हटा दिए गए हैं। नई टीमों के शामिल होने के बाद नियमों में थोड़ी ढील दी गई और नई टीमों को भी ऑक्शन से पहले ऑक्शन पूल से खिलाड़ियों को चुनने की अनुमति होगी। पहले से उपलब्ध ड्राफ्ट में से चार खिलाड़ियों को चुनने और रिटेन करने की इजाज़त नई टीमों को है, जिससे कि वे कोर टीम तैयार कर सकें।
हर फ्रेंचाइजी को एक ऐसे विदेशी प्लेयर को सीधे साइन करने की भी इजाजत होगी, जो पिछले सीजन में उनके लिए नहीं खेला था। प्लेयर की सैलरी बढ़ाकर हर टीम के लिए USD 1.6 मिलियन कर दी गई है। PSL के 11वें सीजन की शुरुआत 26 मार्च 2026 से होनी है। उसी दिन आईपीएल भी भारत में शुरू होगा। आने वाले सीजन के लिए फैसलाबाद को एक एक्स्ट्रा वेन्यू के तौर पर जोड़ा गया है, जिससे होस्ट शहरों की लिस्ट बढ़ गई है। इस बार दो नई टीमें भी पीएसएल में देखने को मिलेंगी, जबकि मुल्तान सुल्तान्स के नए मालिक भी दिखाई देने वाले हैं। आईपीएल से सीधे टक्कर पीएसएल की होने वाली है। कुछ पुराने क्रिकेटर भी इस लीग में दिखाई देंगे, जो आईपीएल में बिके नहीं हैं या फिर लीग से रिटायर हो चुके हैं।