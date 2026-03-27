पाकिस्तान का फिर उड़ा मजाक, PSL के बीच मैच में बदल गया गेंद का रंग; अंपायरों को लेना पड़ा ये फैसला
लाहौर कलंदर्स ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हैदराबाद किंग्समेन गेंदबाजी कर रही थी। उनकी जर्सी का कलर महरून था, जब कुछ ओवर हुए तो अंपायरों ने नोटिस किया कि गेंद का कलर बदल गया है।
पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के 11वें सीजन का आगाज गुरुवार, 26 मार्च से हो गया है। डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने PSL में नई टीम हैदराबाद किंग्समेन को 69 रनों से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की; उन्होंने पहले 199 रन बनाए और फिर अपने विरोधी टीम को 130 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इस मैच के दौरान पिंक बॉल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब आप सोच रहे होंगे पिंक बॉल का इस्तेमाल तो डे-नाइट टेस्ट मैचों में होता है और पीएसएल तो एक टी20 लीग है, जहां सफेद गेंद का इस्तेमाल होना चाहिए। तो बता दें, मैच की शुरुआत तो सफेद गेंद से हुई थी, मगर जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ा गेंद का रंग बदलता चला गया। आईए समझते हैं पूरा मामला-
लाहौर कलंदर्स ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। हैदराबाद किंग्समेन गेंदबाजी कर रही थी। उनकी जर्सी का कलर महरून था, जब कुछ ओवर हुए तो अंपायरों ने नोटिस किया कि गेंद का कलर बदल गया है। कहा जा रहा है कि ऐसा हैदराबाद किंग्समेन की जर्सी की वजह से हुआ। गेंद को चमकाते हुए हैदराबाद किंग्समेन की जर्सी का कलर छूटा जो गेंद पर लगा, जिस वजह से गेंद सफेद से पिंक हो गई।
अंपायरों की नजरों में आने के बाद तुरंत गेंद को बदला गया और मैच फिर से शुरू हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस ने पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया।
बात मैच की करें तो, लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए फखर जमन के शानदार अर्धशतक के दम पर 199 रन बोर्ड पर लगाए। फखर ने 10 चौकों की मदद से 53 रनों की लाजवाब पारी खेली। इस स्कोर का पीछा करने उतरी हैदराबाद किंग्समैन की पूरी टीम 20 ओवर में 130 के स्कोर पर ढेर हो गई। फखर जमन को उनकी इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें