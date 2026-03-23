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PSL के मैच स्टेडियम में बिना दर्शकों के होंगे, ईरान-इजरायल युद्ध से पाकिस्तान में तेल संकट से हाहाकार की स्थिति

Mar 23, 2026 11:15 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से दुनियाभर में ऊर्जा संकट जैसी स्थिति बन रही है। पाकिस्तान में तो हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। स्कूलों को दो हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। संस्थानों को वर्क फ्रॉम होम मोड में जाने का आदेश दिया गया है। हालत ये है कि PSL के मैच खाली स्टेडियम में कराए जाएंगे।

PSL के मैच स्टेडियम में बिना दर्शकों के होंगे, ईरान-इजरायल युद्ध से पाकिस्तान में तेल संकट से हाहाकार की स्थिति

इजरायल, अमेरिका की जोड़ी और ईरान के बीच पिछले 24 दिनों से चल रहे युद्ध की वजह से दुनियाभर में ऊर्जा संकट की स्थिति पैदा हो रही है। युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से तेल और गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। दुनियाभर की तेल और गैस सप्लाई का करीब 30 प्रतिशत इसी से होकर गुजरता है। भारत में पेट्रोल, डीजल की उपलब्धता पर फिलहाल तो कोई संकट नहीं दिख रहा लेकिन गैस की किल्लत का असर साफ दिख रहा है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो स्थिति बहुत ही नाजुक है। शहबाज शरीफ सरकार का दावा है कि उसके पास 28 दिनों का फ्यूल रिजर्व है लेकिन आलम ये है कि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और तेल की खपत घटाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। इस तेल संकट की मार पाकिस्तान सुपर लीग पर पड़ा है। उसके मैच खाली स्टेडियम में कराने का फैसला हुआ है।

अभूतपूर्व तेल संकट के मद्देनजर पाकिस्तान सरकार पहले ही लोगों से जितना संभव हो सके, यात्रा से बचने की अपील की है। स्कूल और संस्थान बंद हैं ताकि तेल की खपत घट सके। ईद की छुट्टियां बढ़ा दी गईं ताकि तेल बचे। सरकार के निर्देश के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिना दर्शकों के खाली स्टेडियमों में पीएसएल के मैच कराने की घोषणा की है। जो टिकट पहले ही बिक चुके थे, उसके पैसे संबंधित लोगों को लौटाए जाएंगे। उद्घाटन समारोह तक को रद्द कर दिया गया है।

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पाकिस्तान सुपर लीग के 2026 सीजन की शुरुआत 26 मार्च से हो रही है जो 3 मई तक चलेगी। सारे मैच लाहौर या फिर कराची में कराए जाएंगे यानी 6 के बजाय सिर्फ 2 वेन्यू होंगे।

पीसीबी की तरफ से जारी बयान में कहा गया, ‘ऐसा अनुमान था कि एक महीने से ज्यादा समय तक औसतन 30 हजार दर्शक और सपोर्ट स्टाफ हर दिन सफर करते, जिससे ऊर्जा संसाधनों पर काफी दबाव पड़ता।’

हालात सुधरे तो स्टेडियम में भी मैच देख सकेंगे दर्शक

पीसीबी को उम्मीद है कि पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध आने वाले कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है या फिर फ्यूल सप्लाई की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो सकती है। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर तेल संकट बीच में खत्म होता है तो दर्शकों को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत दी जा सकती है। ईएसपीएनक्रिकइन्फो ने पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को कोट किया है, ‘संभवतः ये 10 दिन में खत्म हो जाए या शायद 15 दिन में।’

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नकवी ने रविवार को कहा, 'प्रधानमंत्री ने पूरे पाकिस्तान को तेल संकट की वजह से अपनी यात्राओं पर बंदिश लगाने की अनुरोध किया है। हमने स्कूल बंद कर दिए हैं और संस्थान वर्क फ्रॉम होम मोड पर चले गए हैं। ईद की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। हमें नहीं पता कि ये युद्ध कब तक चलेगा।'

नकवी ने आगे कहा, ‘इन सबको देखते हुए और सुरक्षा एजेंसियों से चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि पीएसएल ओरिजिनल शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। लेकिन हम लोगों को अपनी आवाजाही को रोकने के लिए नहीं कह सकते। स्टेडियम में हर दिन 30000 लोग आते। हमने फैसला किया है कि जब तक ये संकट चलेगा, मैचों के दौरान स्टेडियम में दर्शक नहीं होंगे। यह एक कठिन फैसला था लेकिन इसे लेना जरूरी था। उद्घाटन समारोह भी रद्द कर दिया गया है।’

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पाकिस्तान ज्यादातर आयातित तेल पर निर्भर है। उसने ऊर्जा की खपत कम करने के लिए पहले ही स्कूलों को दो हफ्ते तक के लिए बंद कर दिया है। तेल की कीमतों में भी बेतहाशा बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को हाई-ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत में 60 फीसदी का इजाफा कर दिया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय, असिस्टेंट एडिटर

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।

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