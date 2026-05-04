बाबर आजम ने बतौर कप्तान जीता पहला PSL खिताब, मगर फाइनल में हो गया ये पोपट

PSZ vs HYDK Highlights- बाबर आजम की अगुवाई वाली पेशावर जालमी ने हैदराबाद किंग्समेन को 5 विकेट से हराकर पीएसएल 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बाबर आजम का यह बतौर कप्तान पहला पीएसएल खिताब है।

PSZ vs HYDK Highlights- बाबर आजम की अगुवाई वाली पेशावर जालमी ने पीएसएल 2026 फाइनल में हैदराबाद किंग्समेन को 5 विकेट से हराया। इसी के साथ पेशावर जालमी ने अपना दूसरा पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल जीता। वहीं बाबर आजम बतौर कप्तान अपना पहली पहली पीएसएल ट्रॉफी उठाने में कामयाब रहे। हैदराबाद किंग्समेन की टीम पहले बैटिंग करते हुए मात्र 129 रनों पर ही ढेर हो गई। पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और पेशावर जालमी के सामने 18 ओवर में ही घुटने टेक दिए। पेशावर जालमी ने 130 रनों का यह टारगेट 15.2 ओवर में 5 विकेट शेष रहते हासिल किया। पेशावर जालमी की जीत के हीरो आरोन हार्डी रहे, जिन्हें फाइनल में 4 विकेट चटकाने के साथ-साथ 56 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली।

बाबर आजम के साथ हो गया पोपट बाबर आजम 130 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए पीएसएल 2026 फाइनल में खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर आउट हुए। बाबर को पहले ओवर की पांचवीं गेंद पर मोहम्मद अली ने आउट किया। पेशावर जालमी ने पहले ही ओवर में दो विकेट गंवाए। बाबर आजम से पहले मोहम्मद अली ने पारी की तीसरी गेंद पर मोहम्मद हारिस को अपना शिकार बनाया था। इसके बाद कुसल मेंडिस (9) भी सस्ते में आउट हो गए थे। ऐसा लगने लगा था कि पेशावर जालमी को इस छोटे से टारगेट का पीछा करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, मगर इसके बाद आरोन हार्डी एक छोर पर खूंटा डाकर खड़े हो गए और टीम को जीत दिलाकर माने। आरोन हार्डी का साथ अब्दुल समद ने 48 रनों की पारी खेलकर दिया।

PSL में रिकॉर्ड बनाने से चूके बाबर आजम पीएसएस 2026 में गजब की फॉर्म में चल रहे बाबर आजम रिकॉर्ड बनाने से चूक गए। वह मात्र एक रन से पीएसएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड से चूक गए। बाबर ने इस सीजन 588 रन बनाए। फखर जमन ने 2022 में इतने ही रन बनाए थे, अगर फाइनल में बाबर एक रन भी बना लेते तो वह पीएसएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते। मगर गोल्डन डक पर आउट होने की वजह से वह चूक गए।

बाबर आजम ने पीएसएल 2026 में खेले 11 मैचों में 73.5 की औसत और 145.90 के स्ट्राइक रेट के साथ 588 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं।