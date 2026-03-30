PSL 2026 में बड़ा कांड: फखर जमां की करतूत कैमरे में कैद, कप्तान शाहीन ने कराई ‘बॉल टैंपरिंग’?
PSL 2026 की शुरुआत हुई ही है कि एक बड़ा कांड देखने को मिल गया है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट फिर से शर्मसार हो गया है। फखर जमां की करतूत कैमरे में कैद हो गई। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के सामने 'बॉल टैंपरिंग' हुई।
PSL 2026 की शुरुआत अभी हुई ही है कि एक बड़ा कांड इस पाकिस्तान की लीग में देखने को मिल गया है, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। फखर जमां की करतूत कैमरे में कैद हो गई, जिससे न सिर्फ टीम पर मैच में ही जुर्माना लगा, बल्कि आगे भी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, गेंदबाज हारिस राउफ और बल्लेबाज फखर जमां पर ऐक्शन होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि पीएसएल के लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स मैच में 'बॉल टैंपरिंग' हुई है।
दरअसल, लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पीएसएल 2026 का छठा लीग मैच लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के बीच खेला गया। ये मैच लो स्कोरिंग था, जो दिलचस्प रहा। हालांकि, आखिरी ओवर में ऐसा कुछ हो गया, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट के सम्मान पर सवाल खड़े हो गए। खासकर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस राउफ की साख भी तार-तार हो गई, क्योंकि फखर जमां को साफ तौर पर बॉल के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा गया और उनका ये कांड कैमरे में कैद हो गया।
लाहौर कलंदर्स को आखिरी ओवर में मैच को जीतने के लिए 13 रन डिफेंड करने थे। इसी दौरान कप्तान शाहीन शाह अफरीदी, आखिरी ओवर करने आए हारिस राउफ और फखर जमां प्लानिंग कर रहे थे। एक खिलाड़ी पानी भी लेकर आया। ऐसा लग रहा था कि वे आखिरी ओवर में मैच कैसे बचाया जाए? इसकी योजना बना रहे हैं, लेकिन असल योजना बॉल टैंपरिंग की थी, जो कैमरे में कैद हो गई। अंपायरों ने जल्द ही उस चीज को पकड़ा और मैच में ही 5 रन की पेनल्टी लाहौर की टीम पर लगा दी गई, क्योंकि गेंद से छेड़छाड़ हुई थी।
मैच के बाद जब कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से इस कांड के बारे में पूछा गया तो वे बना बनाया जवाब देते नजर आए। रमीज राजा ने उनसे बॉल टैंपरिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, "मुझे इस बारे में नहीं पता और हम देखेंगे कि यह कैमरे में है या नहीं और इस पर बात करेंगे कि यह क्या है। असल में, पांच रन ले लिए गए और हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे, आप कह नहीं सकते।"
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