स्टीव स्मिथ बने पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी, बाबर आजम के खाते में इतने करोड़

ऑस्ट्रेलिया के दिगगज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें सियालकोट स्टैलियंस ने खरीदा। वहीं, बाबर आजम को पेशावर जाल्मी ने रिटेन किया।

Feb 12, 2026 04:22 pm ISTMd.Akram लाहौर, भाषा
ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। चोटिल मिचेल मार्श के कवर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम में शामिल किए गए स्मिथ को नई फ्रेंचाइजी सियालकोट स्टैलियंस ने लगभग 500,000 अमेरिकी डॉलर (14 करोड़ पाकिस्तानी रुपये) में खरीदा है। पीएसएल में टीमों की संख्या छह से बढ़कर आठ कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहली बार खिलाड़ियों की नीलामी प्रणाली शुरू की है, जिसने पिछले एक दशक से चले आ रहे ड्राफ्ट प्रारूप का स्थान लिया है।

नसीम शाह सबसे महंगे पाकिस्तानी

खिलाड़ियों की नीलामी बुधवार को लाहौर में की गई। जिन खिलाड़ियों की नीलामी हुई उनमें डेविड वॉर्नर, एडम जम्पा, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, मुस्तफिजुर रहमान, डेवोन कॉनवे, रिले रॉसौ, तबरेज शम्शी, दासुन शनाका, कुसल मेंडिस और मार्नस लाबुशेन जैसे विदेशी खिलाड़ी भी शामिल थे। मुस्तफिजुर को लाहौर कलंदर्स ने अनुबंधित किया है। मुस्तफिजुर को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्देशों पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में केकेआर की टीम से हटा दिया गया था जिससे घटनाओं का एक विवादास्पद सिलसिला शुरू हुआ। बांग्लादेश टीम ने टी20 वर्ल्ड कप से नाम वापस ले लिया था और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का फैसला किया, जिससे बाद में यू-टर्न ले लिया।

बाबर आजम के खाते में इतने करोड़

आठ फ्रेंचाइजी ने कुल 103 खिलाड़ियों से अनुबंध किया। तेज गेंदबाज नसीम शाह सबसे महंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी बने, जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8.65 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा। ऑलराउंडर फहीम अशरफ को इसी फ्रेंचाइजी में 8.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में खरीदा। बल्लेबाज बाबर आजम को पेशावर जाल्मी ने सात करोड़ पाकिस्तानी रुपये में रिटेन किया। इसी फ्रेंचाइजी ने सैम अयूब को 12.2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये में रिटेन किया। पीएसएल का आयोजन 26 मार्च से तीन मई तक होना है। इसी दौरान भारत में अधिक आकर्षक और प्रतिष्ठित इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा।

