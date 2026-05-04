बाबर आजम की टीम 5 PSL ट्रॉफी जीतकर भी नहीं कमा पाएगी उतना पैसा जितना ऋषभ पंत एक IPL सीजन में कमाते हैं
पीएसएल की प्राइज मनी की तुलना अकसर आईपीएल से होती है, मगर उनके टूर्नामेंट की कुल प्राइज मनी आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की एक सीजन की कमाई से 5-6 गुना कम है।
बाबर आजम की अगुवाई वाली पेशावर जालमी ने हैदराबाद किंग्समेन को हराकर पीएसएल 2026 का खिताब जीत लिया है। हैदराबाद किंग्समेन की टीम पहले बैटिंग करते हुए मात्र 129 के स्कोर पर सिमट गई थी। इस स्कोर का पीछा करने उतरी पेशावर जालमी की टीम ने 16वें ओवर में 5 विकेट रहते जीत दर्ज की। बाबर आजम का यह कुल तीसरा और बतौर कप्तान पहले पीएसएल खिताब था। पाकिस्तान सुपर लीग का खिताब जीतने के बाद बाबर आजम की टीम को 5 लाख यूएस डॉलर की प्राइज मनी से नवाजा गया, जो भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 4.74 करोड़ रुपए बैठती है।
पीएसएल की प्राइज मनी की तुलना अकसर आईपीएल से होती है, मगर उनके टूर्नामेंट की कुल प्राइज मनी आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत की एक सीजन की कमाई से 5-6 गुना कम है।
ऋषभ पंत जीतना कमाने के लिए बाबर आजम को जीतनी होगी 6 ट्रॉफी
ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जाएंट्स ने 27 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया था। आईपीएल 2025 की नीलामी में उन्हें पंत को खरीद आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बनाया था।
अब तुलना ऋषभ पंत की एक सीजन की सैलरी की पीएसएल की प्राइज मनी से करें तो वह लगभग 6 गुना कम है।
अगर बाबर आजम की टीम 5 पीएसएल ट्रॉफी भी जीतती है तो भी वह ऋषभ पंत की बराबरी नहीं कर पाएगी।
4.74 करोड़ के हिसाब से 5 पीएसएल ट्रॉफी जीतने पर बाबर आजम की टीम की 23.7 करोड़ रुपए की कमाई होगी, जो ऋषभ पंत की एक आईपीएल सीजन की सैलरी से 3.3 करोड़ रुपए कम होगी।
ऋषभ पंत से ज्यादा कमाई करने के लिए बाबर आजम की टीम को 6 PSL ट्रॉफी जीतनी होगी। 6 पीएसएल खिताब जीतने पर उन्हें कुल 28.44 करोड़ रुपए मिलेंगे।
आईपीएल 2026 प्राइज मनी
आईपीएल 2026 की प्राइज मनी का अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, मगर पिछले सीजन की बात की जाए तो विजेता टीम को 20 करोड़ की प्राइज मनी से वाजा गया था, जो भी पीएसएल से 4 गुना ज्यादा है। जिस तरह भारतीय क्रिकेट तरक्की कर रहा है उसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीसीसीआई इस साल आईपीएल की प्राइज मनी में इजाफा कर सकता है।
बाबर आजम PSL में इतिहास रचने से चूके
पीएसएस 2026 में गजब की फॉर्म में चल रहे बाबर आजम रिकॉर्ड बनाने से चूक गए। वह मात्र एक रन से पीएसएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड से चूक गए। बाबर ने इस सीजन 588 रन बनाए। फखर जमन ने 2022 में इतने ही रन बनाए थे, अगर फाइनल में बाबर एक रन भी बना लेते तो वह पीएसएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते। मगर गोल्डन डक पर आउट होने की वजह से वह चूक गए।
बाबर आजम ने पीएसएल 2026 में खेले 11 मैचों में 73.5 की औसत और 145.90 के स्ट्राइक रेट के साथ 588 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें