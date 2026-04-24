700-800 रन बनाए, फिर भी ड्रॉप कर दिया, पाकिस्तानी खिलाड़ी खुशदिल शाह का सब्र का बांध टूटा
खुशदिल शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट से उनको टीम से बाहर रखने पर कड़े सवाल पूछे हैं। खुशदिल का मानना है कि वह दूसरे खिलाड़ियों से बेहतर हैं और हाल में कई अच्छा पारियां भी खेली है।
पाकिस्तान के बल्लेबाज खुशदिल शाह नेशनल टीम में चयन नहीं होने से हताश हैं। खुशदिल इस समय पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के लिए खेल रहे हैं। शुक्रवार को रमीज राजा के साथ बातचीत में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट से उनको टीम से बाहर रखने पर सवाल किए हैं। खुशदिल ने गुरुवार को 14 गेंद में 44 रनों की दमदार पारी खेलकर कराची किंग्स को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ गद्दाफी स्टेडियम में पांच विकेट से दमदार जीत दिलाई। खुशदिल को मैच जिताऊ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
700-800 रन बनाए
कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराकर पाकिस्तान सुपर लीग में चौथी जीत हासिल की। मैच के बाद खुशदिल ने पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा से पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं किए जाने को लेकर अपना पक्ष रखा। खुशदिल शाह ने कहा, ''सब खिलाड़ियों से मैं अलग हूं। ना मैं सोशल मीडिया पर हूं, ना मैं पुरानी बातों का रोना रोता हूं कि मेरे साथ क्या गलत हुआ। मैंने अभी हाल ही में पांचवें और छठे नंबर पर 700-800 रन बनाएं, डबल शतक भी किया है, बड़ी पारियां खेली हैं। फिर भी, इतने सब के बाद मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया गया।'' खुशदिल ने पाकिस्तान के लिए सितंबर 2025 में पिछली बार यूएई के खिलाफ खेला था।
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज खुशदिल शाह ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए 15 वनडे और 38 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। मैच की बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 199 रन बनाए। टीम के लिए सलामी बल्लेबाज फखर जमां ने 41 गेंद में 61 और अब्दुल्ला शफीक ने 36 गेंद में 62 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा मोहम्मद और सिकंदर रजा ने 18-18 रन बनाए। डेनियल सैम्स ने 20 और कप्तान शाहीन अफरीदी ने 10 रन का योगदान दिया। चरिथ असलंका बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। कराची किंग्स के लिए मोईन अली ने दो और हसन अली और रिजवानुल्लाह को 1-1 विकेट मिला।
200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कराची किंग्स को डेविड वॉर्नर और जेसन रॉय अच्छी शुरुआत नहीं दिला सके। रॉय 5 गेंद में 9 रन ही बना सके। इसके बाद रीजा हैंड्रिक्स भी 9 गेंद में 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान आगा 15 गेंद में 14 रन ही बना पाए। मोईन अली ने 17 गेंद में 39 रन की दमदार पारी खेली। आजम खान ने 8 गेंद में 14 रन बनाए। कप्तान डेविड वॉर्नर ने 44 गेंद में 63 रन की पारी खेली और नाबाद लौटे। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और एक छक्का लगाया। लाहौर के लिए उबैद शाह ने तीन विकेट चटकाए।
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