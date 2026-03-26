IPL से पहले PSL का होगा आगाज, 8 टीमों के बीच होगी जंग; जानिए पाकिस्तान की लीग से जुड़ी अहम बातें
पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस बार कुल आठ टीमें मैदान पर खेलने उतरेंगी। हालांकि फैंस इस पीएसएल का मजा स्टेडियम में नहीं ले पाएंगे।
पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की शुरुआत गुरुवार से होने जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल आईपीएल के आगामी सीजन से सिर्फ दो दिन पहले ही शुरू हो रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान को नुकसान झेलना पड़ा है। कई खिलाड़ी पीएसएल के आगामी सीजन को छोड़कर आईपीएल से जुड़ गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का इस बार का सीजन पिछले सभी संस्करणों से बड़ा और रोमांचक होने वाला है क्योंकि लीग के इतिहास में पहली बार 8 टीमें मैदान में उतर रही हैं। पहली बार, यह आठ टीमों का टूर्नामेंट होगा, जिसमें हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी पिंडिज दो नई फ्रेंचाइजी के तौर पर शामिल होंगी।। इस बार कुल 44 मैच खेले जाएंगे और फाइनल 3 मई को होगा।
पाकिस्तान सुपर लीग कब शुरू होगा?
पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन गुरुवार (26 मार्च) से लाहौर में शुरू होगा। सीजन का पहला मुकाबला लाहौर क्वालैंडर्स और हैदराबाद किंग्समेन के बीच गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।
पाकिस्तान सुपर लीग में दो नई टीमों की एंट्री
इस बार PSL में दो नई टीमों को शामिल किया गया है, जिससे लीग 6 से बढ़कर 8 टीमों की हो गई है। हैदराबाद किंग्समेन और रावलपिंडी पिंडिज इस बार मैदान में पहली बार उतरेंगी।
PSL में खेलने वाली टीमों के नाम
लाहौर क्वालैंडर्स (डिफेंडिंग चैंपियन)
कराची किंग्स
पेशावर जल्मी
क्वेटा ग्लैडिएटर्स
इस्लामाबाद यूनाइटेड
मुल्तान सुल्तानों
हैदराबाद किंग्समेन
रावलपिंडी पिंडिज
PSL का नया फॉर्मेट
39 दिन के इस टूर्नामेंट में 44 मैच होंगे, जिसमें आठ में से हर टीम 10 मैच खेलेगी, जिसके बाद टॉप-चार टीमें 28 अप्रैल से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। पूरे सीजन में 12 डबल-हेडर होंगे। पहला क्वालिफायर 28 अप्रैल को कराची में होगा। एलिमिनेटर 1 और 2 लाहौर में 29 अप्रैल और 1 मई को होंगे तथा फाइनल 3 मई को होगा। फाइनल मुकाबले के लिए 4 मई को एक रिजर्व डे भी है।
PSL छोड़ IPL में शामिल हुए विदेशी खिलाड़ी
पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा रहे कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने लीग शुरू होने से पहले हट गए हैं और आईपीएल में शामिल हो गए हैं। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी और दासुन शनाका ने पीएसएल छोड़ दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसफ की जगह मुजारबानी को टीम में शामिल किया था। पीएसएल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्हें एक साल के लिए बैन कर दिया। हालांकि, आईपीएल के साथ लीग शेड्यूल करने की उसकी पॉलिसी - जाहिर तौर पर विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी पक्का करने के लिए - उल्टी पड़ती दिख रही है, विदेशी खिलाड़ियों ने आईपीएल का मौका मिलने पर पीएसएल से नाम वापस ले लिया।
सिर्फ दो वेन्यू पर होंगे मैच
सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए, इस बार के अधिकांश मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम और कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा कि पीएसएल का यह सत्र कराची और लाहौर में ही खेला जायेगा। यह टूर्नामेंट अब लाहौर और कराची तक ही सीमित रहेगा, और मैच बिना दर्शकों के खेले जाएंगे, क्योंकि ऑर्गनाइज़र पश्चिम एशिया में चल रहे विवाद के जवाब में अपने प्लान कम कर रहे हैं। पहले से तय छह शहरों का शेड्यूल रद्द कर दिया गया है, और ओपनिंग सेरेमनी के आस-पास होने वाली आम धूम-धाम भी खत्म कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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