IPL से पहले PSL का होगा आगाज, 8 टीमों के बीच होगी जंग; जानिए पाकिस्तान की लीग से जुड़ी अहम बातें

पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस बार कुल आठ टीमें मैदान पर खेलने उतरेंगी। हालांकि फैंस इस पीएसएल का मजा स्टेडियम में नहीं ले पाएंगे।

पाकिस्तान सुपर लीग 2026 की शुरुआत गुरुवार से होने जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग का शेड्यूल आईपीएल के आगामी सीजन से सिर्फ दो दिन पहले ही शुरू हो रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान को नुकसान झेलना पड़ा है। कई खिलाड़ी पीएसएल के आगामी सीजन को छोड़कर आईपीएल से जुड़ गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का इस बार का सीजन पिछले सभी संस्करणों से बड़ा और रोमांचक होने वाला है क्योंकि लीग के इतिहास में पहली बार 8 टीमें मैदान में उतर रही हैं। पहली बार, यह आठ टीमों का टूर्नामेंट होगा, जिसमें हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी पिंडिज दो नई फ्रेंचाइजी के तौर पर शामिल होंगी।। इस बार कुल 44 मैच खेले जाएंगे और फाइनल 3 मई को होगा।

पाकिस्तान सुपर लीग कब शुरू होगा? पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां सीजन गुरुवार (26 मार्च) से लाहौर में शुरू होगा। सीजन का पहला मुकाबला लाहौर क्वालैंडर्स और हैदराबाद किंग्समेन के बीच गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।

पाकिस्तान सुपर लीग में दो नई टीमों की एंट्री इस बार PSL में दो नई टीमों को शामिल किया गया है, जिससे लीग 6 से बढ़कर 8 टीमों की हो गई है। हैदराबाद किंग्समेन और रावलपिंडी पिंडिज इस बार मैदान में पहली बार उतरेंगी।

PSL में खेलने वाली टीमों के नाम लाहौर क्वालैंडर्स (डिफेंडिंग चैंपियन)

कराची किंग्स

पेशावर जल्मी

क्वेटा ग्लैडिएटर्स

इस्लामाबाद यूनाइटेड

मुल्तान सुल्तानों

हैदराबाद किंग्समेन

रावलपिंडी पिंडिज

PSL का नया फॉर्मेट 39 दिन के इस टूर्नामेंट में 44 मैच होंगे, जिसमें आठ में से हर टीम 10 मैच खेलेगी, जिसके बाद टॉप-चार टीमें 28 अप्रैल से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी। पूरे सीजन में 12 डबल-हेडर होंगे। पहला क्वालिफायर 28 अप्रैल को कराची में होगा। एलिमिनेटर 1 और 2 लाहौर में 29 अप्रैल और 1 मई को होंगे तथा फाइनल 3 मई को होगा। फाइनल मुकाबले के लिए 4 मई को एक रिजर्व डे भी है।

PSL छोड़ IPL में शामिल हुए विदेशी खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा रहे कुछ विदेशी खिलाड़ियों ने लीग शुरू होने से पहले हट गए हैं और आईपीएल में शामिल हो गए हैं। जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजारबानी और दासुन शनाका ने पीएसएल छोड़ दिया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमार जोसफ की जगह मुजारबानी को टीम में शामिल किया था। पीएसएल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्हें एक साल के लिए बैन कर दिया। हालांकि, आईपीएल के साथ लीग शेड्यूल करने की उसकी पॉलिसी - जाहिर तौर पर विदेशी खिलाड़ियों की मौजूदगी पक्का करने के लिए - उल्टी पड़ती दिख रही है, विदेशी खिलाड़ियों ने आईपीएल का मौका मिलने पर पीएसएल से नाम वापस ले लिया।