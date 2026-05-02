फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनना चाहते हैं बाबर आजम, PSL में ट्रॉफी जीतने के करीब

स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करने की इच्छा जताई है। बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान सुपर लीग के जारी सीजन में पेशावर जाल्मी की टीम फाइनल तक पहुंची है।

बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग में शानदार फॉर्म में हैं। वह टूर्नामेंट में दो शतक लगा चुके हैं और उनकी कप्तानी में पेशावर जल्मी ने पीएसएल 2026 के फाइनल तक का सफर तय कर लिया है, जहां उसका सामना हैदराबाद किंग्समेन के खिलाफ होने वाला है। बाबर के पास दूसरी बार टूर्नामेंट जीतने का मौका है। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 के खिताबी मुकाबले से पहले जब बाबर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फिर से कप्तान बनने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर होगा मैं वह करने के लिए तैयार हूं।

कप्तानी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार बाबर आजम ने 6 साल पहले कराची किंग्स की कप्तानी करते हुए खिताब जीता था और अब एक बार फिर चैंपियन बनने के करीब हैं। बाबर आजम पीएसएल में बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। उन्होंने 10 मैचों में 588 रन बनाए हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वह पाकिस्तान सुपर लीग के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टस से बातचीत में कहा, ''कप्तानी का मुद्दा इस समय एक अलग चीज है। मैं इस समय पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल पर फोकस कर रहा हूं। लेकिन अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के सर्वोत्तम हित में जो भी निर्णय होगा, वह लूंगा।"

बाबर आजम 2019 में पाकिस्तान टी20 क्रिकेट के कप्तान बने थे। इसके बाद वनडे और टेस्ट के कप्तान भी बने। हालांकि 2023 में उन्हें पद से हटना पड़ा, जब वनडे विश्व कप से पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई थी। कुछ महीनों बाद उन्हें फिर से कप्तान बना दिया गया, लेकिन टी20 विश्व कप 2024 में ग्रुप स्टेज में ही बाहर होने के बाद उन्होंने दूसरी बार कप्तानी से इस्तीफा दे दिया।