नसीम शाह के पैतृक घर पर गोलीबारी के पीछे संपत्ति विवाद हो सकता है: पुलिस

संक्षेप: पाकिस्तान के क्रिकेटर नसीम शाह के पैतृक घर पर गोलीबारी की घटना की जांच कर रही पुलिस ने कहा है कि इस घटना के पीछे संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना है। अज्ञात हमलावरों ने मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीर ​​जिले में स्थित नसीम के पैतृक घर के गेट पर गोलीबारी की थी।

Wed, 12 Nov 2025 02:05 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
पाकिस्तान के क्रिकेटर नसीम शाह के पैतृक घर पर गोलीबारी की घटना की जांच कर रही पुलिस ने कहा है कि इस घटना के पीछे संपत्ति को लेकर विवाद की संभावना है।

अज्ञात हमलावरों ने खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीर ​​जिले में स्थित नसीम के पैतृक घर के गेट पर गोलीबारी की। इस तेज गेंदबाज ने हालांकि मंगलवार को श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे के लिए टीम के साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था।

लोअर दीर ​​के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) तैमूर खान ने कहा कि प्रारंभिक जांच में संपत्ति विवाद या आपसी दुश्मनी के संकेत मिले हैं।

खान ने कहा कि उन्होंने नसीम के पिता और अन्य रिश्तेदारों से मुलाकात की है और घटना की जांच के लिए एक टीम गठित की है। क्रिकेटर के आवास पर अतिरिक्त सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है।

मंगलवार को खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीर ​​जिले में पाकिस्तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह के पैतृक घर के गेट पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की थी। घर के बाहर गोलीबारी की खबर मिलने के बाद भी इस गेंदबाज ने श्रीलंका के खिलाफ पहले एकदिवसीय के लिए टीम के साथ रहने का फैसला किया क्योंकि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा।

एक सूत्र ने बताया, ‘नसीम और उनके परिवार के अधिकांश सदस्य अब इस्लामाबाद में रहते हैं लेकिन लोअर दीर ​​में उनके कुछ करीबी रिश्तेदार हैं जो उनके पैतृक घर पर रहते हैं।’

उन्होंने कहा कि नसीम ने अपने परिवार से बात करने के बाद आश्वासन दिया कि घटना की जांच की जा रही है और उन्हें अपने क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के कई खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आते हैं जहां उत्तरी इलाकों में सुरक्षा बल अक्सर चरमपंथी हमलों से जूझते रहते हैं। उत्तरी इलाके कबायली झगड़ों के लिए भी जाने जाते हैं।

