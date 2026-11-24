प्रियांश की आंधी में उड़ा एरोन फिंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 181 रनों की पारी खेलकर मचाई सनसनी
प्रियांश आर्या ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 19 छक्के की मदद से 68 गेंदों में 181 रन की दमदार पारी खेली। उन्होंने एरोन फिंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा।
दिल्ली के कप्तान प्रियांश आर्या ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने 68 गेंदों का सामना करते हुए तूफानी 181 रन बनाए। अपनी इस शतकीय पारी की बदौलत प्रियांश ने टी20 क्रिकेट के वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। वह बतौर कप्तान टी20 में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इंदौर में खेले जा रहे मुकाबले में बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने अपनी पारी में 19 छक्कों और 7 चौके लगाए। उनकी इस शतकीय पारी की बदौलत दिल्ली ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 275 रन बनाए।
प्रियांश ने फिंच का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा
प्रियांश आर्या ने बतौर कप्तान टी20 क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने एरोन फिंच का रिकॉर्ड तोड़ा। फिंच ने जिम्बाब्वे के खिलाफ बतौर कप्तान 172 रन की दमदार पारी खेली थी। लेकिन अब प्रियांश आर्या ने बतौर कप्तान दिल्ली के लिए खेलते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ 181 रन की तूफानी पारी खेली। करणबीर सिंह ने हंगरी के खिलाफ 164 रन की पारी खेली थी, जबकि ग्लेन मैक्सवेल ने हरिकेन्स के खिलाफ नाबाद 154 रन बनाए थे। तिलक वर्मा ने मेघालय के खिलाफ मैच में 151 रन ठोके थे।
केएल राहुल को पीछे छोड़ा
आर्या की इस पारी ने केएल राहुल के नाबाद 152 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो उन्होंने इस साल की शुरुआत में आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए पंजाब किंग्स के खिलाफ बनाया था। इसके साथ ही आर्या की यह पारी किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा T20 क्रिकेट में बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बन गई है।
इसके साथ ही उन्होंने एक ही T20 पारी में सबसे ज्यादा छक्कों के विश्व रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। उन्होंने 181 रनों की दमदार पारी खेली, जोकि अब पुरुषों के T20 क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बन गया है। पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रिटोरियस हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2026 में सीएसए प्रो20 कप में टाइटंस की ओर से खेलते हुए नाइट्स के खिलाफ नाबाद 188 रन बनाए थे।
प्रियांश का तूफानी शतक
पहले बैटिंग करने उतरी दिल्ली की टीम की शुरुआत खराब रही। यश धुल तीसरे ओवर में 8 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि प्रियांश ने टीम को दबाव में नहीं आने दिया और तूफानी पारी खेली। उन्होंने नीतीश राणा के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी की। राणा ने 17 गेंद में 18 रन बनाए। दिल्ली के कप्तान प्रियांश ने सिर्फ 36 गेंद में शतक लगाया।
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