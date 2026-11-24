प्रियांश आर्य ने सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफ़ी में तमिलनाडु के ख़िलाफ़ 68 गेंदों में 181 रनों की पारी खेलकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। प्रियांश की पारी की बदौलत दिल्ली ने बड़ी जीत हासिल की।

प्रियांश आर्या ने मंगलवार को तमिलनाडु के खिलाफ दमदार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली ने उनकी विस्फोटक पारी की मदद से पांच विकेट पर 275 रन बनाए, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के इतिहास में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है। इसके जवाब में तमिलनाडु की टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी और 18.3 ओवर में सभी विकेट खोकर 159 रन ही बना सकी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वह बहुत अच्छी फॉर्म में रही है। उन्होंने अपने हर मैच में पहले बल्लेबाजी की है और अपनी छह में से पांच पारियों में कम से कम 200 रन बनाए हैं। यहां उनके द्वारा बनाए गए पांच रिकॉर्ड के बारे में जानिए।

दिल्ली के कप्तान प्रियांश आर्य ने मंगलवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ केवल 68 गेंदों में 181 रन बनाए जो पुरुष टी20 क्रिकेट में किसी भारतीय खिलाड़ी को सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर और कुल मिलाकर दूसरा सर्वोच्च स्कोर है। यह 25 वर्षीय सलामी बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका के लुआंड्रे गिल्बर्ट प्रिटोरियस के 188 रन के विश्व रिकॉर्ड से केवल सात रन पीछे रह गया। प्रिटोरियस ने पिछले महीने सीएसए प्रो20 कप में यह उपलब्धि हासिल की थी।

टी20 क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले भारतीय यही नहीं आर्य ने किरण नवगिरे के 2021 में महिला सीनियर टी20 ट्रॉफी में 76 गेंदों पर बनाए गए 162 रन के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ा और इस तरह से वह टी20 क्रिकेट में एक पारी में सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने पुरुष टी20 क्रिकेट में किसी भारतीय खिलाड़ी के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर के केएल राहुल के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ा। राहुल ने इसी साल अप्रैल में आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 67 गेंदों पर नाबाद 152 रन बनाए थे।

फिन एलन के रिकॉर्ड की बराबरी की आर्य ने 250 से अधिक के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। उनकी पारी में 19 छक्के और सात चौके शामिल हैं। उन्होंने पुरुषों के टी20 मैच की एक पारी में सबसे अधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड को भी बराबर किया। वह अब न्यूजीलैंड के फिन एलन के साथ इस सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

36 गेंद में जड़ा शतक इंदौर के डेली कॉलेज ग्राउंड में पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने के बाद, आर्य ने महज 18 गेंदों में तूफ़ानी अर्धशतक जड़ा, जिससे दिल्ली ने पावरप्ले में 1 विकेट पर 94 रन बनाए। इसके बाद उन्होंने महज 36 गेंदों में अपना तीसरा टी20 शतक पूरा किया और फिर 150 का आंकड़ा पार करने के लिए अगली 24 गेंदें लीं। आर्य ने अपनी पारी में 19 छक्के लगाए। वह टी20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 11वें भारतीय बैटर बन गए हैं।