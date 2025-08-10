जल्दी रिटायरमेंट क्यों लिया? प्रियांक पंचाल का बयान- क्रिकेट से बढ़कर भी बहुत कुछ है

भारत की घरेलू क्रिकेट के दिग्गज रहे प्रियांक पांचाल ने हाल ही में रिटायरमेंट का ऐलान किया था। उन्होंने अब बताया कि उनको जल्दी संन्यास क्यों लेना पड़ा। पांचाल ने कहा है कि जिंदगी में क्रिकेट से भी ज्यादा कुछ है।

गुजरात की रणजी टीम के पूर्व कप्तान और धाकड़ बल्लेबाज प्रियांक पांचाल ने प्रोफेशनल क्रिकेट को कुछ ही महीने पहले अलविदा कहा था। प्रियांक पांचाल को जब लग गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको कभी मौका नहीं मिलने वाला तो उन्होंने रिटायरमेंट लेना जरूरी समझा। इंडिया ए टीम की कप्तानी कर चुके प्रियांक पांचाल को 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचों का अनुभव है, लेकिन कभी वे भारत के लिए नहीं खेल सके। अब प्रियांक पांचाल ने कहा है कि जिंदगी में क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ है।

प्रियांक पांचाल ने हाल ही में एक्स पर एएमए यानी आस्क मी एनिथिंग सेशन किया था। प्रियांक से उनके फैंस ने कई सवाल पूछे। इसी दौरान रिटायमेंट से जुड़ा एक सवाल से उनसे किया गया, जिस पर प्रियांक ने जवाब दिया, “हर क्रिकेटर के दो करियर होते हैं - एक होता है प्लेइंग और एक नॉन-प्लेइंग। जब मुझे पता चला कि मैं भारत के लिए नहीं खेल सकता, तो मैंने सोचा कि प्लेइंग करियर को जल्दी खत्म करके एक नई शुरुआत जल्दी कर दूं और अच्छी शुरुआत करूं। आखिरकार, जिंदगी में क्रिकेट से भी बढ़कर बहुत कुछ है।”