IPL नीलामी से पहले पृथ्वी शॉ ने बल्ले से मचाया धमाल, SMAT में ठोकी तूफानी फिफ्टी
पृथ्वी शॉ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी करते हुए हैदराबाद के खिलाफ एक विस्फोटक पारी खेलकर अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी है। शॉ ने मात्र 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया।
भारतीय टीम से बाहर चल रहे युवा सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए एक और विस्फोटक पारी खेली। पृथ्वी शॉ ने महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 23 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ा, उनकी इस दमदार पारी की बदौलत टीम को आसान जीत मिली। पृथ्वी शॉ महाराष्ट्र की कप्तानी भी कर रहे हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ आगामी दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में हैदराबाद द्वारा मिले 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने क्रीज पर उतरते ही आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए और कुल 36 गेंदों पर 66 रन बनाए। शॉ ने अर्शिन कुलकर्णी के साथ पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़े, जिसने टीम की जीत की नींव रखी। शॉ ने महाराष्ट्र के लिए खेलते हुए पहला टी20 अर्धशतक लगाया। ऋतुराज गायकवाड़ की गैरमौजूदगी में टीम की कप्तानी कर रहे पृथ्वी शॉ ने पहले ही मैच में कमाल का प्रदर्शन किया। कप्तानी के दबाव ने उनके प्रदर्शन पर कोई असर नहीं डाला और उन्होंने अपने बल्ले से शानदार उदाहरण पेश किया।
पिछले IPL ऑक्शन में अनसोल्ड रहने के बाद पृथ्वी शॉ घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी कर रहे हैं। मुंबई की टीम से हटने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के लिए खेलना शुरू किया है और रणजी ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा है। शॉ के इस धमाकेदार प्रदर्शन ने एक बार फिर IPL फ्रेंचाइजियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
एक समय भारतीय क्रिकेट में भविष्य का सितारा माने जा रहे पृथ्वी शॉ को पिछले साल नीलामी में किसी आईपीएल टीम ने नहीं खरीदा था। अब वह घरेलू क्रिकेट में मुंबई के लिये नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लिये खेलते हैं । शॉ आगामी मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन करके वापसी का दावा ठोकना चाहेंगे। आईपीएल 2026 का ऑक्शन 16 दिसंबर को अबू धाबी में होगा। यह लगातार तीसरा साल होगा, जब आईपीएल ऑक्शन विदेश में आयोजित किया जाएगा। 2024 पहला ऐसा साल था, जब ऑक्शन भारत के बाहर (दुबई में) आयोजित किया गया था। इसके बाद नवंबर 2024 में जेद्दाह में 2025 सीजन के लिए दो दिन का मेगा ऑक्शन हुआ था।