पृथ्वी शॉ ने रणजी में लगाई दूसरी फिफ्टी, टीम इंडिया में वापसी करने की जताई इच्छा
पृथ्वी शॉ ने कहा है कि रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने पर उनके दिमाग में भी भारतीय टीम में वापसी का विचार चलता रहता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अब ज्यादा दूर की नहीं सोचते।
पृथ्वी शॉ ने गुरुवार को महाराष्ट्र के लिए रणजी ट्रॉफी में दमदार अर्धशतक लगाया। महाराष्ट्र ने ईडन गार्डन्स में खेले गए रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मुकाबले में बंगाल को 10 विकेट से हराया। शॉ की रणजी ट्रॉफी के जारी सीजन में दूसरी फिफ्टी है। उन्होंने बंगाल के खिलाफ 50 गेंद में 53 रन बनाए और अपनी पारी के दौरान तीन चौके और चार छक्के लगाए। पृथ्वी का मानना है कि भारतीय टीम में वापसी को लेकर वह सोचते हैं और ये बात उनके दिमाग में चलती रहती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनका अनुभव यही कहता है कि उन्हें ज्यादा दूर की नहीं सोचनी चाहिए और घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करना जारी रखना चाहिए। पृथ्वी शॉ (नाबाद 53) और सचिन धस (नाबाद 61) की शानदार अर्धशतकीय पारियों के दम पर महाराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप सी मुकाबले में बंगाल को 10 विकेट से हराया।
इंडिया टीम की वापसी पर बोले पृथ्वी शॉ
इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने के कुछ साल बाद शॉ को कफ सिरप में पाए जाने वाले एक प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने के कारण आठ महीने के निलंबन का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से वह ऑफ फील्ड गलत कारणों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहे और फिर आईपीएल में भी उन्हें टीमों ने भाव देना बंद कर दिया। हालांकि पिछले कुछ महीने से वह वापसी के रास्ते पर काम कर रहे। पृथ्वी शॉ ने इंडिया टीम में वापसी के सवाल पर कहा, ''मेरे दिमाग में भी ये चलता रहता है, वहां पर खेलने के लिए ही यहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मैंने अनुभव से यह सीखा है कि मुझे इतना आगे सोचकर नहीं चलना चाहिए। जैसे कि अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। इसके बाद, मैं कमरे में जाऊंगा और फिर सोचूंगा कि क्या करना है। मैं इससे ज्यादा आगे नहीं सोचता। बस मैच जीतते रहो। अच्छी ट्रेनिंग करो। अच्छा खाओ।''
पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी की सात पारियों में दो अर्धशतक लगाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर दिल्ली के खिलाफ आया, जिसमें उन्होंने 70 रन बनाए। लेकिन उसके बाद वह रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए और 7, 21, 0, 17 और 12 स्कोर किया।
उन्होंने आगे कहा, ''मुझे लगता है मैच में कुछ पारियां खराब जाएंगी और कुछ अच्छी जाएंगी। आउट होने के बाद मैं ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूं क्योंकि कुछ गेंदें बहुत अच्छी थीं और कुछ में मैं अपने ही शॉट खेलते हुए आउट हुआ हूं। इसलिए मुझे लगता है कि इन सभी पारियों में शुरुआत को लेकर कोई समस्या नहीं है। बल्लेबाजी अच्छी हो रही है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। यह बस एक अच्छी पारी की बात है।''
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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