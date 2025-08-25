पृथ्वी शॉ की नई कहानी: शतक, एक रन और फिर फिफ्टी…महाराष्ट्र में ऐसा रहा मिला-जुला सफर

बुची बाबू टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ ने महाराष्ट्र के लिए शानदार वापसी करते हुए शतक जड़ा। हालांकि, इसके बाद वे 1 रन पर आउट हो गए और फिर एक अर्धशतक उनके बल्ले से आया। इससे उनके करियर को नई दिशा मिल सकती है।

आक्रामक बल्लेबाज पृथ्वी शॉ इस समय भारतीय क्रिकेट टीम के आसपास भी नजर नहीं आ रहे। हालांकि, वह 2025-26 के डोमेस्टिक सीजन के जरिए टीम इंडिया में कमबैक करने के करीब आने की कोशिश करेंगे। सीजन से पहले महाराष्ट्र के लिए उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि, तीन पारियों में से एक में वे फेल भी हुए हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि वे फॉर्म वापस पाने के संकेत दे रहे हैं। हाल ही में मुंबई से महाराष्ट्र की टीम में शामिल होने के बाद पृथ्वी शॉ ने बुची बाबू टूर्नामेंट में तीन पारियां खेलीं। इनमें से एक में शतक, एक में एक रन और एक में अर्धशतक जड़ा है।

तमिलनाडु में चल रहे बुची बाबू टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ 111 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि उस मैच में महाराष्ट्र टीम संघर्ष कर रही थी, लेकिन शॉ अकेले ही क्रीज पर डटे रहे और 141 गेंदों का सामना करते हुए शानदार शतक जमाया। हालांकि, दूसरी पारी में वह सिर्फ एक ही रन बना पाए और टीम को जीत भी नहीं दिला पाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की टीम ने यह मुकाबला 35 रनों से जीत लिया।

अगले मैच में फिर गरजे शॉ गोयन क्रिकेट ग्राउंड 'बी' में टीएनसीए प्रेसिडेंट्स इलेवन के खिलाफ खेले गए एक अन्य मैच में पृथ्वी शॉ का बल्ला बोला। टीएनसीए की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बाबा इंद्रजीत (104) और आंद्रे सिद्धार्थ (111) के शतकों की मदद से 384 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसके जवाब में महाराष्ट्र की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे शॉ ने अपने शानदार खेल से टीम को मजबूत शुरुआत दी। शॉ ने 57 गेंदों पर 47 रन के अपने ओवरनाइट स्कोर को आगे बढ़ाया और पहली ही गेंद पर तीन रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। शॉ ने 96 गेंदों में 66 रनों की अहम पारी खेली