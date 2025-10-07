Prithvi Shaw loses his cool tries to hit Musheer Khan with the bat after being dismissed Viral Cricket Video पृथ्वी शॉ हुए बेकाबू, आउट होने के बाद मुशीर खान के बल्ला मारने की कोशिश; वीडियो वायरल, Cricket Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Prithvi Shaw loses his cool tries to hit Musheer Khan with the bat after being dismissed Viral Cricket Video

पृथ्वी शॉ ने वार्मअप मैच में आउट होने के बाद मुशीन खान के बल्ला मारने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। शॉ ने मुंबई के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की लेकिन वह डबल संचुरी से चूक गए।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 09:16 PM
रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन शुरू होने से पहले पहले पुणे के एमसीए स्टेडियम में महाराष्ट्र और मुंबई के बीच तीन दिवसीय वार्मअप मैच खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन महाराष्ट्र का हिस्सा पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ 140 गेंदों में 181 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने अर्शिन कुलकर्णी के साथ 305 रनों की दमदार साझेदारी की। हालांकि, शॉ आउट होने के बाद बेकाबू हो गए। उनकी मुंबई के ऑलराउंडर मुशीर खान के साथ तीखी बहस हुई। इतना ही नहीं शॉ ने मुशीर के बल्ला मारने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

25 वर्षीय शॉ को सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर ने आउट किया। शॉ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मगर फाइन लेग पर कैच लपके गए। इसके बाद, मुशीर ने जिस अंदाज में सेलिब्रेशन किया, वो शॉ को पसंद नहीं आया। शॉ गुस्से से आग बबूला हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि शॉट पवेलियन लौटने से पहले मुशीर की तरफ जाते हैं और बल्ला चलाते हैं। उनके साथी खिलाड़ी ने रोकने का प्रयास किया। ऐसे में मुंबई के सभी खिलाड़ी इक्टठा हो गए। अंपायर वहां से शॉ को ले जाते हैं। जब शॉ पवेलियन की ओर जा रहे थे तो मुंबई के सिद्धेश लाड ने उन्हें रोका और दोनों के बीच बहस हुई। शॉ का गुस्सा डगआउट में वापस जाने के बाद शांत हुआ।

ये भी पढ़ें:सरफराज ने वजन घटाया तो पृथ्वी को मिला ताना, पूर्व कप्तान ने कहा- कोई इसे दिखा दे

शॉ इस साल की शुरुआत में मुंबई से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलने के बाद महाराष्ट्र टीम से जुड़े। उन्होंने बुची बाबू टूर्नामेंट में महाराष्ट्र के लिए शतक और अर्धशतक लगाया था। शॉ ने एक बयान में कहा था, "मेरा मानना ​​है कि अपने करियर के इस पड़ाव पर महाराष्ट्र टीम में शामिल होने से मुझे एक क्रिकेटर के रूप में और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इतने सालों में मुझे मिले अवसरों और समर्थन के लिए मैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।" शॉ लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने 2021 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। वह पांच टेस्ट, 6 वनडे और एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं।

