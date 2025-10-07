पृथ्वी शॉ हुए बेकाबू, आउट होने के बाद मुशीर खान के बल्ला मारने की कोशिश; वीडियो वायरल

पृथ्वी शॉ ने वार्मअप मैच में आउट होने के बाद मुशीन खान के बल्ला मारने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। शॉ ने मुंबई के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की लेकिन वह डबल संचुरी से चूक गए।

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन शुरू होने से पहले पहले पुणे के एमसीए स्टेडियम में महाराष्ट्र और मुंबई के बीच तीन दिवसीय वार्मअप मैच खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन महाराष्ट्र का हिस्सा पृथ्वी शॉ ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने अपनी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ 140 गेंदों में 181 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। उन्होंने अर्शिन कुलकर्णी के साथ 305 रनों की दमदार साझेदारी की। हालांकि, शॉ आउट होने के बाद बेकाबू हो गए। उनकी मुंबई के ऑलराउंडर मुशीर खान के साथ तीखी बहस हुई। इतना ही नहीं शॉ ने मुशीर के बल्ला मारने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

25 वर्षीय शॉ को सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर ने आउट किया। शॉ बड़ा शॉट खेलना चाहते थे मगर फाइन लेग पर कैच लपके गए। इसके बाद, मुशीर ने जिस अंदाज में सेलिब्रेशन किया, वो शॉ को पसंद नहीं आया। शॉ गुस्से से आग बबूला हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि शॉट पवेलियन लौटने से पहले मुशीर की तरफ जाते हैं और बल्ला चलाते हैं। उनके साथी खिलाड़ी ने रोकने का प्रयास किया। ऐसे में मुंबई के सभी खिलाड़ी इक्टठा हो गए। अंपायर वहां से शॉ को ले जाते हैं। जब शॉ पवेलियन की ओर जा रहे थे तो मुंबई के सिद्धेश लाड ने उन्हें रोका और दोनों के बीच बहस हुई। शॉ का गुस्सा डगआउट में वापस जाने के बाद शांत हुआ।