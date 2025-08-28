पृथ्वी शॉ की फिटनेस को लेकर क्या बोले महाराष्ट्र के चीफ सिलेक्टर? ‘वह सही रास्ते पर…’

खराब फिटनेस, अड़ीयल रवैये और बल्लेबाजी में निरंतरता ना होने के कारण अकसर चर्चाओं में रहने वाले पृथ्वी शॉ को लेकर महाराष्ट्र के चीफ सिलेक्टर अक्षय दारेकर ने कहा है कि वह अब सही ट्रैक पर है।

मिड-डे के अनुसार अक्षय दारेकर ने कहा, "पृथ्वी सही रास्ते पर हैं। उनकी बल्लेबाजी में कभी कोई समस्या नहीं रही। वह एकाग्र हैं और अपनी बल्लेबाजी से कमाल दिखाने के लिए उत्सुक हैं। वह अपनी फिटनेस को लेकर भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं।"

पृथ्वी शॉ दुनिया की सबसे रोमांचक उभरती प्रतिभाओं में से एक रहे हैं। करियर की शुरुआत से ही उन्हें काफी नेम फ्रेम मिला। मगर वह इसे सफल करियर में तबदील नहीं कर पाए। उन्होंने भारत के लिए 5 टेस्ट, 6 वनडे और 1 टी20 मैच खेला, वह इंटरनेशनल मंच पर आखिरी बार 2021 में दिखे थे।

दारेकर ने कहा कि शॉ बड़े रन बनाने के लिए बेताब हैं। इस सलामी बल्लेबाज ने बुची बाबू ट्रॉफी 2025 अपने चार मैचों में एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है।