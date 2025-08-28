Prithvi Shaw fitness What did Maharashtra chief selector says He is on the right track पृथ्वी शॉ की फिटनेस को लेकर क्या बोले महाराष्ट्र के चीफ सिलेक्टर? ‘वह सही रास्ते पर…’, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Prithvi Shaw fitness What did Maharashtra chief selector says He is on the right track

पृथ्वी शॉ की फिटनेस को लेकर क्या बोले महाराष्ट्र के चीफ सिलेक्टर? ‘वह सही रास्ते पर…’

खराब फिटनेस, अड़ीयल रवैये और बल्लेबाजी में निरंतरता ना होने के कारण अकसर चर्चाओं में रहने वाले पृथ्वी शॉ को लेकर महाराष्ट्र के चीफ सिलेक्टर अक्षय दारेकर ने कहा है कि वह अब सही ट्रैक पर है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 09:13 AM
share Share
Follow Us on
पृथ्वी शॉ की फिटनेस को लेकर क्या बोले महाराष्ट्र के चीफ सिलेक्टर? ‘वह सही रास्ते पर…’

खराब फिटनेस, अड़ीयल रवैये और बल्लेबाजी में निरंतरता ना होने के कारण अकसर चर्चाओं में रहने वाले पृथ्वी शॉ को लेकर महाराष्ट्र के चीफ सिलेक्टर अक्षय दारेकर ने कहा है कि वह अब सही ट्रैक पर है। पृथ्वी शॉ ने हाल ही में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का साथ छोड़ महाराष्ट्र की टीम में शामिल होने का फैसला किया था। महाराष्ट्र के लिए उनका आगाज शानदार रहा, उन्होंने शतक के साथ नई टीम के साथ अपना सफर शुरू किया। महाराष्ट्र के चीफ सिलेक्टर का कहना है कि उन्हें कभी भी शॉ की बैटिंग पर डाउट नहीं थी, वह इस समय अपनी फिटनेस पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं।

ये भी पढ़ें:SKY से लेकर युवी तक…T20I में मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारतीय

मिड-डे के अनुसार अक्षय दारेकर ने कहा, "पृथ्वी सही रास्ते पर हैं। उनकी बल्लेबाजी में कभी कोई समस्या नहीं रही। वह एकाग्र हैं और अपनी बल्लेबाजी से कमाल दिखाने के लिए उत्सुक हैं। वह अपनी फिटनेस को लेकर भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और नियमित रूप से अभ्यास कर रहे हैं।"

पृथ्वी शॉ दुनिया की सबसे रोमांचक उभरती प्रतिभाओं में से एक रहे हैं। करियर की शुरुआत से ही उन्हें काफी नेम फ्रेम मिला। मगर वह इसे सफल करियर में तबदील नहीं कर पाए। उन्होंने भारत के लिए 5 टेस्ट, 6 वनडे और 1 टी20 मैच खेला, वह इंटरनेशनल मंच पर आखिरी बार 2021 में दिखे थे।

ये भी पढ़ें:कोहली बेहतर विदाई के हकदार थे, उनके पास 2 साल…BCCI के रवैये पर उठे सवाल

दारेकर ने कहा कि शॉ बड़े रन बनाने के लिए बेताब हैं। इस सलामी बल्लेबाज ने बुची बाबू ट्रॉफी 2025 अपने चार मैचों में एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है।

उन्होंने आगे कहा, "हम जानते हैं कि उन्हें हमेशा आक्रामक खेलना और विरोधी टीम पर हावी होना पसंद है। और उन्होंने बुची बाबू टूर्नामेंट में महाराष्ट्र के लिए अपने पहले दो मैचों में भी इसी तरह की बल्लेबाजी की। उन दोनों पारियों में उनका क्लास साफ दिखाई दिया। उनमें बड़े रन बनाने की भूख है। उनका लक्ष्य अपने दमदार प्रदर्शन से महाराष्ट्र को रणजी नॉकआउट में पहुंचाना है। वह जितना बेहतर प्रदर्शन करेगा, उतना ही बेहतर होगा, न सिर्फ हमारी टीम के लिए, बल्कि उसके लिए भी, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत लक्ष्य भी हासिल कर सकेगा। उसे एहसास है कि यह आगामी सीजन उसके लिए बेहद अहम होगा, और वह इसका पूरा फायदा उठाना चाहता है।"

Prithvi Shaw
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Delhi Premier League, DPL 2025 Schedule, DPL Points Table, आईपीएल शेड्यूल , आईपीएल पॉइंट्स टेबल , आईपीएल ऑरेंज कैप से जुड़ी खबरें और आईपीएल पर्पल कैप वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |