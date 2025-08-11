पृथ्वी शॉ का करियर बर्बाद हो गया क्योंकि...रोहित शर्मा के कोच ने बयां कर दिया कड़वा सच

सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ अपने करियर के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 25 वर्षीय शॉ को लेकर रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने बड़ी बात कही है। शॉ ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच साल 2021 में खेला था।

रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने पृथ्वी शॉ को लेकर कड़वा सच बयां किया है। दिनेश ने कहा कि 25 वर्षीय शॉ का करियर बर्बाद हो गया क्योंकि वह गलत रास्ते पर चले गए। शॉ को एक दौर में अगला सचिन तेंदुलकर कहा जाता था लेकिन वह अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर सके। उन्होंने 2016-17 सीजन में सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने रणजी ट्रॉफी डेब्यू में शतक जड़ा। उनकी अगुवाई में भारत ने 2018 में अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता। शॉ ने 2018 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था लेकिन टीम इंडिया में जगह बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने 2021 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला।

सलामी बल्लेबाज शॉ अपने करियर के बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी और अनुशासन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उन्हें खराब फॉर्म और अनुशासनात्मक कारणों के चलते मुंबई की घरेलू टीम से भी बाहर कर दिया गया। हालांकि, उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ मैच खेले लेकिन विजय हजारे ट्रॉफी के लिए स्क्वॉड में शामिल नहीं किया गया। दिल्ली कैपिटल्स (DC) द्वारा रिलीज किए जाने के बाद शॉ को आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला था।

कोच दिनेश लाड ने गौरव मंगलानी के पॉडकास्ट में कहा, “मैंने पृथ्वी शॉ को बचपन से देखा है, जब वह 10 साल का था। वह एक बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी था। हालांकि, हर किसी का सफर अलग होता है और मुझे नहीं पता कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ। फिर भी पृथ्वी शॉ एक बहुत ही प्रतिभाशाली क्रिकेटर था। दुर्भाग्य से वह गलत रास्ते पर चला गया और अपना क्रिकेट बर्बाद कर बैठा। आज भी मुझे लगता है कि उसके जैसा बल्लेबाज होना चाहिए। अभी हमारे पास कुछ बेहतरीन बल्लेबाज हैं। उदाहरण के लिए वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं। ये भविष्य के क्रिकेटर के तौर पर तैयार हो रहे हैं।”