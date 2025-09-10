छेड़छाड़ केस में पृथ्वी शॉ ने नहीं दाखिल किया जवाब, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस सपना गिल के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में पृथ्वी शॉ पर मुंबई की एक सत्र अदालत ने 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन पर ये जुर्माना गिल की याचिका पर अंतिम चेतावनी के बाद भी जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर लगाया गया है। कोर्ट ने उन्हें जवाब देने के लिए एक और मौका दिया है।

मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को क्रिकेटर पृथ्वी शॉ पर 100 रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना छेड़छाड़ के एक केस में उनकी तरफ से अदालत में जवाब दाखिल नहीं करने को लेकर लगाया गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल ने शॉ के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में क्रिकेटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था। गिल ने उस फैसले को क्रिमिनल रिविजन पिटिशन के जरिए सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में अदालत ने शॉ पर जुर्माना लगाया है।

अदालत ने क्रिकेटर को जवाब देने का एक और मौका दिया है। सेशंस कोर्ट ने इससे पहले शॉ को अपना जवाब देने के लिए कई बार मौका दिया था। पिछली बार की सुनवाई में उन्हें आखिरी चेतावनी दी गई थी लेकिन शॉ ने मंगलवार को हुई सुनवाई तक अपना जवाब नहीं दाखिल किया था। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उन पर जुर्माना लगाया लेकिन साथ में एक और मौका भी देने का फैसला किया। इस मामले में अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी।

मंगलवार को हुई सुनवाई में सपना गिल के वकील अली कासिफ खान ने शॉ के आचरण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, 'कई बार समन किए जाने के बावजूद इस केस में यही उनका तौर-तरीका है।'

क्या है कथित छेड़छाड़ से जुड़ा मामला? पृथ्वी शॉ पर सपना गिल ने दो साल पहले छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। कथित छेड़छाड़ 15 फरवरी 2023 को मुंबई के अंधेरी स्थित एक पब में हुई थी। इस मामले में सपना गिल ने जो आरोप लगाए, पुलिस की रिपोर्ट उससे अलग है।

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक, गिल के दोस्त शोभित ठाकुर ने देर रात 1 बजे के करीब पृथ्वी शॉ से बार-बार सेल्फी का आग्रह किया, जब शॉ ने और ज्यादा सेल्फी देने से इनकार किया तो बात बिगड़ गई।

गिल और उनके दोस्तों ने ही किया था हमला: पुलिस पृथ्वी शॉ उस समय अपने दोस्त आशीष सुरेंद्र यादव के साथ थे। पुलिस के मुताबिक मामला तब बिगड़ गया जब शॉ अपने दोस्त के साथ पब से जाने लगे। पुलिस के मुताबिक गिल के दोस्त ठाकुर पर कथित तौर पर बेसबॉल बैट से हमला हुआ जबकि शॉ को कोई चोट नहीं आई। ठाकुर, गिल समेत 6 लोगों के समूह ने कथित तौर पर यादव का पीछा किया और उनसे 50000 रुपये की डिमांड की थी। इस मामले में पुलिस ने गिल और उनके दोस्तों पर केस दर्ज किया था और 17 फरवरी 2023 को उन्हें हिरासत में ले लिया। 3 दिन बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

गिल का आरोप- शॉ ने की छेड़छाड़ दूसरी तरफ, सपना गिल का दावा था कि शॉ और यादव ने उन्हें और ठाकुर को ड्रिंक के लिए पब में इनवाइट किया था। उनकी शिकायत के मुताबिक जब ठाकुर ने सेल्फी की गुजारिश की तब शॉ और यादव ने उन पर हमला किया। गिल का दावा है कि जब उन्होंने हस्तक्षेप किया तब शॉ ने उन पर शारीरिक और यौन हमला किया। उन्होंने क्रिकेटर पर हमला और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।