पृथ्वी शॉ ने रणजी में तूफानी डबल सेंचुरी ठोककर रचा इतिहास, रवि शास्त्री का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके
संक्षेप: सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने रणजी ट्रॉफी में तूफानी डबल सेंचुरी ठोककर रचा है। हालांकि, शॉ प्रथम श्रेणी क्रिकेट में रवि शास्त्री का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। वह रणजी में महाराष्ट्र की ओर से खेल रहे हैं।
सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज की ओर से तीसरा सबसे तेज दोहरा शतक जड़ा, जिससे महाराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप बी मैच के तीसरे दिन सोमवार को चंडीगढ़ को 464 रन का लक्ष्य दिया। चंडीगढ़ ने इसके जवाब में दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 129 रन बनाए। अर्जुन आजाद और कप्तान मनन वोहरा क्रमश: 63 और 53 रन बनाकर खेल रहे हैं। सोमवार का दिन हालांकि पृथ्वी के नाम रहा जिन्होंने महाराष्ट्र की दूसरी पारी में सिर्फ 141 गेंद में दोहरा शतक जड़ा।
भारतीय बल्लेबाजों में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पृथ्वी से तेज दोहरा शतक अब सिर्फ रवि शास्त्री (123 गेंद में, बड़ौदा के खिलाफ 1985 में) और तन्मय अग्रवाल (119 गेंद, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 2004 में) के नाम दर्ज है। महाराष्ट्र ने पृथ्वी की 156 गेंद में 29 चौकों और पांच छक्कों से 222 रन की पारी की बदौलत दूसरी पारी सिर्फ 52 ओवर में तीन विकेट पर 359 रन बनाकर घोषित की। पृथ्वी का महाराष्ट्र के लिए यह पहला रणजी शतक है। उन्होंने सिर्फ 72 गेंद में अपना 14वां प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया।
शिवमोगा में कर्नाटक ने गोवा पर दबदबा बरकरार रखा। कर्नाटक के 371 रन के जवाब में गोवा की टीम छह विकेट पर 171 रन बनाकर मुश्किल स्थिति में है। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन गोवा को फॉलोऑन से बचाने की कोशिश में जुटे हैं। दिन का खेल खत्म होने पर अर्जुन 43 रन बनाकर खेल रहे थे जबकि मोहित रेडकर 24 रन बनाकर उनका साथ निभा रहे हैं। अर्जुन ने 115 गेंद की अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का जड़ा है। अर्जुन और रेडकर सातवें विकेट के लिए 56 रन की साझेदारी कर चुके हैं। दोनों उस समय क्रीज पर साथ आए जब गोवा की टीम 115 रन पर छह विकेट गंवाने के बाद संकट में थी।
राजकोट में सौराष्ट्र के 260 रन के जवाब में मध्य प्रदेश ने नौ विकेट पर 355 रन बनाकर पहली पारी के आधार पर 95 रन की बढ़त हासिल कर ली है। मध्य प्रदेश की ओर से यश दुबे ने 159 रन की पारी खेली जबकि सारांश जैन 103 रन बनाकर अब भी खेल रहे हैं। मेजबान सौराष्ट्र की ओर से जयदेव उनादकट ने 33 रन देकर चार विकेट चटकाए। मुल्लांपुर में पंजाब ने हरनूर सिंह (170) के शतक और प्रेरित दत्ता (74) के अर्धशतक से पहली पारी में 436 रन बनाने के बाद केरल का स्कोर चार विकेट पर 158 रन करके अपना पलड़ा भारी रखा। केरल की ओर से अंकित शर्मा ने 103 रन पर चार विकेट चटकाने के अलावा 62 रन भी बनाए।