पृथ्वी शॉ से सहन नहीं हुए मुशीर खान के ये 'दो शब्द', कॉलर पकड़ने और बल्ला मारने की आई नौबत

पृथ्वी शॉ वॉर्मअप मैच के दौरान ऑलराउंडर मुशीर खान से उलझ पड़े। उन्होंने ना सिर्फ मुशीर का कॉलर पकड़ने की कोशिश की बल्ला मारने का भी प्रयास किया। दरअसल, पृथ्वी से मुशीर के 'दो शब्द' सहन नहीं हुए।

महाराष्ट्र और मुंबई के बीच तीन दिवसीय वार्मअप मैच के पहले दिन उस वक्त लोग हैरान रह गए, जब पृथ्वी शॉ आउट होने के बाद अपना आपा खो बैठे। वह ऑलराउंडर मुशीर खान से उलझ पड़े। यहां तक कि कॉलर पकड़ने और बल्ला मारने की नौबत आ गई। अब सामने आया है कि 25 वर्षीय शॉ अपने पूर्व साथी से सिर्फ 'दो शब्द' सुनकर भड़के। उन्होंने रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन शुरू होने से पहले वार्मअप मैच में महाराष्ट्र के लिए शानदार 181 रनों की पारी खेली। उन्होंने पुणे के एमसीए स्टेडियम में अपनी पुरानी टीम मुंबई के खिलाफ 220 गेंदों के सामने करते हुए 21 चौके और तीन छक्के जड़े।

शॉ ने अर्शिन कुलकर्णी के साथ 305 रनों की बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी की। कुलकर्णी ने 140 गेंदों पर 33 चौकों और चार छक्कों की मदद से 186 रन बनाए। क्रिकबज के अनुसार, दोनों टीमों के सूत्रों ने पुष्टि की कि यह घटना शॉ के आउट होने के तुरंत बाद हुई, जब महाराष्ट्र का स्कोर तीन विकेट पर 430 रन था। शॉट ने 74वें ओवर में मुशीर खान की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने चाहते थे लेकिन स्क्वायर लेग बाउंड्री पर इरफान उमैर के हाथों लपके गए। आउट करने के बाद मुशीर ने 'थैंक यू' बोलकर शॉ को स्लेज किया। शॉ से यह 'दो शब्द' सहन नहीं हुए।

इसके बाद, शॉ का पारा हाई हो गया। वह पवेलियन लौटने से पहले सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर की ओर गए। उन्होंने ना सिर्फ मुशीर का कॉलर पकड़ने की कोशिश की बल्ला मारने का भी प्रयास किया। वीडियो फुटेज में मैदानी अंपायर शॉ को शांत करते और उन्हें मुंबई के खिलाड़ियों से दूर ले जाते हुए दिखे। महाराष्ट्र टीम के कप्तान अंकित भावने ने कहा, “यह एक प्रैक्टिस मैच है। वे सभी पूर्व टीम के साथी हैं। ऐसी बातें होती रहती हैं। अब सब ठीक है और कोई समस्या नहीं है।”