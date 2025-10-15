पृथ्वी शॉ और मुशीर खान रणजी में शून्य पर हुए आउट, कुछ दिन पहले मैदान में भिड़े थे
बुधवार से सबसे प्रमुख घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। 2025-26 सीजन का पहला राउंड 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच है। इसमें 38 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें कई ऐसे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मैचों में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं या उभरते हुए सितारे हैं। ऐसे ही दो खिलाड़ी हैं पृथ्वी शॉ और मुशीर खान। दोनों कुछ दिन पहले मैदान पर हुई लड़ाई की वजह से चर्चा में थे और अब दोनों इसलिए चर्चा में हैं कि अपने-अपने रणजी ट्रॉफी मैचों में वे खाता तक नहीं खोल पाए।
पृथ्वी शॉ महाराष्ट्र की टीम में हैं तो मुशीर खान मुंबई की टीम में। कुछ दिन पहले मुंबई बनाम महाराष्ट्र के बीच हुए फ्रेंडली मैच में दोनों में लड़ाई की बहुत चर्चा हुई थी। उसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें शॉ मुंबई के खिलाड़ी को मारने के लिए बल्ला उठाए दिखते हैं। हालांकि बाद में शॉ ने मुशीर खान से माफी मांग ली थी।
रणजी ट्रॉफी की बात करें तो महाराष्ट्र का केरल से मैच चल रहा है और मुंबई का मुकाबला जम्मू-कश्मीर के साथ हो रहा है। महाराष्ट्र और मुंबई दोनों ही अपने-अपने मैचों में पहले बल्लेबाजी कर रही हैं।
केरल के साथ रणजी मुकाबले में पृथ्वी शॉ और अर्शिन कुलकर्णी महाराष्ट्र की तरफ से ओपनिंग करने उतरे। शॉ 4 गेंद ही टिक पाए और खाता तक नहीं खोल पाए। उन्हें एमडी नीधीश ने एलबीडब्लू आउट किया। महाराष्ट्र की शुरुआत बहुत ही खराब रही। टीम का खाता खुलने से पहले ही शॉ समेत उसके तीन बल्लेबाज आउट हो गए। 18 रन के स्कोर पर आधी टीम पवैलियन लौट चुकी है।
जिस तरह पृथ्वी शॉ महाराष्ट्र के लिए सुपर फ्लॉप हुए, उसी तरह मुशीर खान मुंबई के लिए सुपर फ्लॉप हुए। जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी मैच में वह आयुष म्हात्रे के साथ मुंबई के लिए ओपनिंग करने उतरे लेकिन 3 गेंद में ही पवैलियन लौट गए। खान अपना खाता तक नहीं खोल पाए।
पहली पारी में सुपर फ्लॉप होने के बाद देखना ये है कि दूसरी पारी में दोनों का प्रदर्शन कैसा रहता है। फिलहाल तो रणजी ट्रॉफी की पहली परीक्षा में दोनों फ्लॉप हो चुके हैं