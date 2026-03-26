पृथ्वी शॉ करना चाहते हैं टीम इंडिया में वापसी, बहा रहे हैं जमकर पसीना; बोले- जितनी मेहनत मैं पहले करता था…
आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वापसी कर रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने कहा कि वह भारतीय टीम में वापसी के लिए पहले से तीन गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वापसी कर रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने कहा कि वह भारतीय टीम में वापसी के लिए पहले से तीन गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। शॉ ने पिछली बार जुलाई 2021 में श्रीलंका दौरे में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद उन्हें चोट, खराब लय और मैदान के बाहर की गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय टीम में वापसी का मौका नहीं मिला। आईपीएल 2025 की नीलामी में उनके नाम पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी कर अपने प्रयास जारी रखे।
मुंबई के इस बल्लेबाज ने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार आगाज किया था। वह टेस्ट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बने थे। इसके बाद उनका करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा।
शॉ ने पीटीआई के सवाल के जवाब में कहा, ''मुझे लगता है यही वजह है कि मैं खेल रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे भारतीय टीम में वापसी करनी है। इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। जितनी मेहनत मैं पहले करता था, आज मैं उसका तीन गुना कर रहा हूं।''
नीलामी में 75 लाख रुपये में खरीदे जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के साथ लौटे शॉ इस आईपीएल को अपने करियर में एक नए सिरे से शुरुआत मान रहे हैं।
उन्होंने कहा, ''यह हमेशा एक नई शुरुआत होती है। कई यादें हैं, लेकिन अब वे इतिहास बन चुकी हैं। यह नया सत्र है और यहां नए खिलाड़ी हैं। मैं पिछले साल यहां नहीं था, अब फिर शामिल हो रहा हूं। मैं हमेशा खुद पर विश्वास करता रहा हूं। मेरे परिवार ने मेरा समर्थन किया है। मैं ज्यादा नहीं सोचने वाला इंसान हूं। मेरे लिए सिर्फ मौजूदा समय मायने रखता है।''
शीर्ष क्रम में केएल राहुल जैसे खिलाड़ी की मौजूदगी में शॉ के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल होगा। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''मैंने इस बारे में नहीं सोचा। अगर केएल (राहुल) पारी का आगाज कर रहे हैं, तो उनके साथ जो भी सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाता है, उसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए।''
उन्होंने कहा, ''मैं नहीं कहूंगा कि मुझे ही पारी का आगाज करना चाहिए। जो भी यह काम करे, वह हमारी टीम को जीत दिलाए। क्रिकेट में हमेशा प्रतिस्पर्धा होती है। आज आप देख सकते हैं कि 10 सलामी बल्लेबाज हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा हमेशा रहेगी।''
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें