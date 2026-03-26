पृथ्वी शॉ करना चाहते हैं टीम इंडिया में वापसी, बहा रहे हैं जमकर पसीना; बोले- जितनी मेहनत मैं पहले करता था…

आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वापसी कर रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने कहा कि वह भारतीय टीम में वापसी के लिए पहले से तीन गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में दिल्ली कैपिटल्स की टीम में वापसी कर रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने कहा कि वह भारतीय टीम में वापसी के लिए पहले से तीन गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। शॉ ने पिछली बार जुलाई 2021 में श्रीलंका दौरे में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद उन्हें चोट, खराब लय और मैदान के बाहर की गतिविधियों के कारण राष्ट्रीय टीम में वापसी का मौका नहीं मिला। आईपीएल 2025 की नीलामी में उनके नाम पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वापसी कर अपने प्रयास जारी रखे।

मुंबई के इस बल्लेबाज ने 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शानदार आगाज किया था। वह टेस्ट में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय बल्लेबाज बने थे। इसके बाद उनका करियर उतार-चढ़ाव भरा रहा।

शॉ ने पीटीआई के सवाल के जवाब में कहा, ''मुझे लगता है यही वजह है कि मैं खेल रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि मुझे भारतीय टीम में वापसी करनी है। इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। जितनी मेहनत मैं पहले करता था, आज मैं उसका तीन गुना कर रहा हूं।''

नीलामी में 75 लाख रुपये में खरीदे जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के साथ लौटे शॉ इस आईपीएल को अपने करियर में एक नए सिरे से शुरुआत मान रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''यह हमेशा एक नई शुरुआत होती है। कई यादें हैं, लेकिन अब वे इतिहास बन चुकी हैं। यह नया सत्र है और यहां नए खिलाड़ी हैं। मैं पिछले साल यहां नहीं था, अब फिर शामिल हो रहा हूं। मैं हमेशा खुद पर विश्वास करता रहा हूं। मेरे परिवार ने मेरा समर्थन किया है। मैं ज्यादा नहीं सोचने वाला इंसान हूं। मेरे लिए सिर्फ मौजूदा समय मायने रखता है।''

शीर्ष क्रम में केएल राहुल जैसे खिलाड़ी की मौजूदगी में शॉ के लिए टीम में जगह बनाना मुश्किल होगा। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''मैंने इस बारे में नहीं सोचा। अगर केएल (राहुल) पारी का आगाज कर रहे हैं, तो उनके साथ जो भी सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाता है, उसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए।''