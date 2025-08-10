'दबाव ने हमें आक्रमक बना दिया', ओवल में भारत ने आखिरी दिन कैसे पलटी बाजी, आकाशदीप ने बताया

तेज गेंदबाज आकाशदीप का मानना है कि ओवल टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों पर जब दबाव पड़ा तो वह बेहतर ढंग से मैच की कंडीशन को समझने में सफल रहे। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-2 से बराबर की।

भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया। युवा खिलाड़ियों और कुछ सीनियर क्रिकेटर्स की मौजूदगी वाली टीम ने इंग्लैंड को सीरीज जीतने नहीं दिया। इंग्लैंड की टीम भले ही कागज पर काफी अनुभवी रही हो लेकिन शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने पांच मैचों के दौरान जीतने के लिए गजब का जुनून दिखाया।। ओवल में खेला गया सीरीज का आखिरी मुकाबला लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत ने करीबी मुकाबले में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर सीरीज बराबर की। आकाशदीप ने रविवार को उस मैच से जुड़ी यादें ताजा की और अपना अनुभव शेयर किया।

रेवस्पोर्ट्स पर आकाशदीप ने कहा, ''हम दूसरे दिन जब गेंदबाजी कर रहे थे तो विकेट से ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी और कोई हरकत भी नहीं कर रही थी। हमारा विश्वास ये था कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है, जहां अगर आप पार्टनरशिप तोड़ सकते हैं और 1-2 विकेट ले सकते है, वे आपको गुच्छे में विकेट देंगे और दबाव में आ जाएंगे। जिस तरह से वो खेल रहे थे, मुझे लगा कि उनके लिए दबाव में आकर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल होगा और वहां से मैच जीतना भी। इसलिए हमारा प्लान सही एरिया में गेंदबाजी करने की थी और वे दबाव में थे। इसलिए, कुल मिलाकर यह कारगर रहा।"

मैच के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम 374 रनों का पीछा करते हुए 301/3 के स्कोर पर पहुंच गई थी। जिसके कारण भारतीय टीम में खलबली मच गई थी।