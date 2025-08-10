Pressure made us aggressive Akash Deep explain what goes right for team india in 5th test at oval 'दबाव ने हमें आक्रमक बना दिया', ओवल में भारत ने आखिरी दिन कैसे पलटी बाजी, आकाशदीप ने बताया, Cricket Hindi News - Hindustan
'दबाव ने हमें आक्रमक बना दिया', ओवल में भारत ने आखिरी दिन कैसे पलटी बाजी, आकाशदीप ने बताया

तेज गेंदबाज आकाशदीप का मानना है कि ओवल टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों पर जब दबाव पड़ा तो वह बेहतर ढंग से मैच की कंडीशन को समझने में सफल रहे। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 2-2 से बराबर की।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 03:05 PM
भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया। युवा खिलाड़ियों और कुछ सीनियर क्रिकेटर्स की मौजूदगी वाली टीम ने इंग्लैंड को सीरीज जीतने नहीं दिया। इंग्लैंड की टीम भले ही कागज पर काफी अनुभवी रही हो लेकिन शुभमन गिल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने पांच मैचों के दौरान जीतने के लिए गजब का जुनून दिखाया।। ओवल में खेला गया सीरीज का आखिरी मुकाबला लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत ने करीबी मुकाबले में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर सीरीज बराबर की। आकाशदीप ने रविवार को उस मैच से जुड़ी यादें ताजा की और अपना अनुभव शेयर किया।

रेवस्पोर्ट्स पर आकाशदीप ने कहा, ''हम दूसरे दिन जब गेंदबाजी कर रहे थे तो विकेट से ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी और कोई हरकत भी नहीं कर रही थी। हमारा विश्वास ये था कि इंग्लैंड एक ऐसी टीम है, जहां अगर आप पार्टनरशिप तोड़ सकते हैं और 1-2 विकेट ले सकते है, वे आपको गुच्छे में विकेट देंगे और दबाव में आ जाएंगे। जिस तरह से वो खेल रहे थे, मुझे लगा कि उनके लिए दबाव में आकर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल होगा और वहां से मैच जीतना भी। इसलिए हमारा प्लान सही एरिया में गेंदबाजी करने की थी और वे दबाव में थे। इसलिए, कुल मिलाकर यह कारगर रहा।"

मैच के चौथे दिन इंग्लैंड की टीम 374 रनों का पीछा करते हुए 301/3 के स्कोर पर पहुंच गई थी। जिसके कारण भारतीय टीम में खलबली मच गई थी।

उन्होंने आगे कहा, ''"हां, काफी ज्यादा दबाव था। लेकिन मुझे लगता है कि उस दबाव ने हमें एग्रेसिव बना दिया और मैच हमारे पक्ष में आ गया। दबाव ने हमें ध्यान केंद्रित करने और यह समझने में मदद की कि क्या हो रहा है। शाम को दर्शकों ने भी अच्छा साथ दिया। इसने सब कुछ बदल दिया। वो इंग्लैंड के लिए चीयर कर रहे थे और फिर हमारे लिए। इतने लंबे समय तक खेलने के बाद शरीर काफी थक गया था लेकिन दर्शकों की ऊर्जा ने हमें काफी उत्साह दिया।"