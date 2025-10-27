प्रतीका रावल सेमीफाइनल नहीं खेल पाएंगी? मिताली राज ने बताया ओपनिंग में किसे आजमाए भारत

Cricket Logo
संक्षेप: Pratika Rawal injury: महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में ओपनर प्रतीका रावल के खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि वह बांग्लादेश के खिलाफ मैच में चोटिल हो गई थीं। अगर वह समय पर फिट नहीं हो पाईं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में उनकी जगह किसे ओपनिंग के लिए भेजा जाए? मिताली राज ने नाम सुझाया है।

Mon, 27 Oct 2025 03:21 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज का मानना ​​है कि अगर सलामी बल्लेबाज प्रतीका रावल समय पर टखने की चोट से नहीं उबर पाती हैं तो हरलीन देओल को बतौर ओपनर उतारना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में हरलीन देओल को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा जाना चाहिए। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रावल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगी।

प्रतीका रविवार को नवी मुंबई में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान फील्डिंग करते समय चोटिल हो गई थी। उनके दाहिने टखने में चोट लगी है।

मिताली ने जियोस्टार पर कहा, ‘‘अब सवाल यह है कि अगर प्रतीका 30 तारीख को मैदान पर उतरने के लिए फिट नहीं होती हैं, तो स्मृति (मंंधना) के साथ पारी की शुरुआत कौन करेगा। पहला विकल्प तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली हरलीन देओल है क्योंकि वह अक्सर जल्दी बल्लेबाजी के लिए आती हैं और नई गेंद का सामना करने में सहज हैं।’’

ये भी पढ़ें:सेमीफाइनल से पहले फिट हो पाएंगी प्रतीका रावल? जानें हरमनप्रीत ने क्या बताया

प्रतीका रावल नहीं खेलेंगी सेमीफाइनल?

इस बीच रेवस्पोर्ट्ज के मुताबिक प्रतीका रावल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30 अक्टूबर को होने वाले सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगी।

ये भी पढ़ें:फील्डिंग के दौरान रावल का टखना मुड़ा, दर्द देख खिलाड़ी भी डरे; लाना पड़ा स्ट्रेचर

अमनजोत कौर ने की थी बांग्लादेश के खिलाफ ओपनिंग

प्रतीका के चोटिल होने के बाद भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पारी की शुरुआत करने के लिए ऑलराउंडर अमनजोत कौर को भेजकर प्रयोग किया जिस पर मिताली ने हैरानी व्यक्त की। उनका मानना ​​है कि यह मैच हरलीन के लिए सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के साथ पारी का आगाज करने का शानदार मौका था।

हरलीन देओल या उमा छेत्री से कराएं ओपनिंग: मिताली

उन्होंने कहा, ‘‘हरलीन को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजने का यह बहुत अच्छा मौका था। अमनजोत को पारी की शुरुआत करने के लिए भेजने का फैसला मेरी समझ से परे है। इसके बजाय उसे तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा जा सकता है। उमा छेत्री सलामी बल्लेबाज के लिए दूसरा विकल्प हो सकती है।’’

(भाषा से भी इनपुट के साथ)

