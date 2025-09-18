Pratika Rawal reveals the secret of her super hit pairing with Smriti Mandhana india vs australia women odi series प्रतीका रावल ने स्मृति मंधाना के साथ अपनी सुपर हिट जोड़ी का बताया राज, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Pratika Rawal reveals the secret of her super hit pairing with Smriti Mandhana india vs australia women odi series

प्रतीका रावल ने स्मृति मंधाना के साथ अपनी सुपर हिट जोड़ी का बताया राज

पिछले साल दिसंबर में महिला एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में डेब्यू करने वाली प्रतीका रावल बहुत ही कम समय में इंडिया की स्थापित बल्लेबाज बन गई हैं। बल्लेबाजी में उनकी और स्मृति मंधाना की जोड़ी सुपर हिट है। बुधवार को ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद रावल ने बताया कि क्यों मंधाना और उनकी जोड़ी हिट है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाThu, 18 Sep 2025 03:16 PM
share Share
Follow Us on
प्रतीका रावल ने स्मृति मंधाना के साथ अपनी सुपर हिट जोड़ी का बताया राज

शीर्ष क्रम की बल्लेबाज प्रतीका रावल का मानना ​​है कि स्टार सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना के साथ उनकी स्वाभाविक समझ है। इसके कारण वह दोनों भारत को लगातार अच्छी शुरुआत देने में सफल रही हैं।

दिल्ली की इस क्रिकेटर ने पिछले साल दिसंबर में वनडे में पदार्पण किया था और वह बहुत कम समय में शीर्ष क्रम में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली बल्लेबाजों में से एक बन गई हैं। उन्होंने कहा कि मंधाना भी उनकी तरह अंतर्मुखी हैं, लेकिन उनके बीच बहुत अच्छा तालमेल है।

प्रतीका ने मुल्लांपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में मंधाना के साथ शतकीय साझेदारी की और दूसरे मैच में भी इस स्टार क्रिकेटर के साथ पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े थे। भारत ने यह मैच रिकॉर्ड 102 रन से जीता।

भारतीय टीम में जगह बनाने के बाद से छह अर्धशतक और एक शतक जड़ने वाली इस 25 वर्षीय क्रिकेटर ने जियो हॉटस्टार से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि यह (समझ) काफी आसान और स्वाभाविक है। हमें पारी के बीच में ज्यादा बात नहीं करनी पड़ती। वह वही करती है जिसमें वह सर्वश्रेष्ठ है और मैं वही करती हूं जिसमें मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। हमारे बीच एक समझ है जो स्वाभाविक लगती है, बनावटी नहीं।’’

ये भी पढ़ें:मंधाना के तूफानी शतक से निकला ऑस्ट्रेलिया का दम, भारत ने थमाई सबसे बड़ी हार

उन्होंने कहा,‘‘मैदान के बाहर भी, वह (मंधाना) अंतर्मुखी हैं और मैं भी, इसलिए हमें एक दूसरे को समझने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। हम पहले से ही एक दूसरे को लेकर अच्छी समझ रखते हैं।’’

प्रतीका ने कहा कि उन्हें मंधाना के साथ बल्लेबाजी करना अच्छा लगता है और दोनों खिलाड़ी गेंद दर गेंद पारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘खेलते समय हमारा ध्यान केवल अगली गेंद पर होता है। मुझे उनके साथ बल्लेबाजी करने में मजा आता है। जिस तरह से वह खेलती है उससे काफी प्रेरणा मिलती है।’’

Indian Women Cricket Team Smriti Mandhana
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |