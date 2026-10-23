प्रतिका रावल ने लगाया तीसरा वनडे शतक, बतौर ओपनर स्मृति मंधाना के स्पेशल क्लब में मारी एंट्री
प्रतिका रावल ने शुक्रवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में शतक लगाकर स्मृति मंधाना के खास क्लब में जगह बनाई। वह तीन या उससे अधिक शतक लगाने वाली दूसरी भारतीय सलामी बल्लेबाज बन गईं हैं।
भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल ने शुक्रवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में दमदार शतक लगाया। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे पर 22.5 ओवर रहते नौ विकेट की आसान जीत दर्ज की। जिम्बाब्वे ने वडोदरा में पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 197 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने प्रतिका रावल के शतक और शैफाली वर्मा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 27.1 ओवर में एक विकेट पर 200 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। इसके साथ ही प्रतिका रावल ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। शैफाली वर्मा ने नाबाद 64 रन बनाए।
महिला वनडे में बतौर भारतीय ओपनर सबसे ज्यादा शतक
भारत के लिए महिला वनडे में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड स्मृति मंधाना के नाम है। मंधाना ने भारत के लिए वनडे में 14 शतक लगाए हैं। प्रतिका रावल ने शुक्रवार को वनडे में अपना तीसरा शतक लगाया। इसके साथ ही वह स्मृति मंधाना के खास क्लब में पहुंच गई। मंधाना और प्रतिका रावल ही वनडे में बतौर भारतीय सलामी बल्लेबाज 3 या उससे अधिक शतक लगाने वाली बल्लेबाज हैं। बतौर भारतीय सलामी बल्लेबाज महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा वनडे शतकों वाली सूची में स्मृति और प्रतीका के बाद मिताली राज, पूनम राउत, तिरुष कामिनी और जया शर्मा का नाम है। मंधाना और प्रतिका के अलावा सभी ने बतौर ओपनर 2-2 शतक लगाए हैं।
प्रतिका-शैफाली ने खेली दमदार पारी
पारी का आगाज करने के लिए भेजी गई प्रतिका ने 96 गेंद की पारी के दौरान 15 चौके लगाए और शेफाली ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंद की पारी में चार चौके और चार छक्के जड़े। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 106 रन की अटूट साझेदारी से भारत ने 27.1 ओवर में एक विकेट पर 200 रन बनाकर तीन मैच की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली। भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना (32 रन) आउट होने वाली एकमात्र बल्लेबाज रहीं। इससे पहले श्री चरणी ने 10 ओवर में 23 रन देकर चार विकेट झटककर अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिससे जिम्बाब्वे की टीम 49.5 ओवर में 197 रन पर सिमट गई।
प्रतिका ने बल्लेबाजी के लिए मुफीद पिच पर बिना कोई जोखिम लिए बेहतरीन शॉट्स लगाए। आसान पिच और जिम्बाब्वे की कमजोर गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम ने तेज शुरुआत की। हालांकि 16वें ओवर में मंधाना का विकेट गिर गया। वह ओलिंडर चारे की गेंद पर लांग ऑन पर खड़ी बिलव्ड बीजा को कैच थमा कर पवेलियन पहुंची। हालांकि तब तक मंधाना और प्रतिका ने पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़ लिए थे।
फिर क्रीज पर उतरी शेफाली ने आक्रामक बल्लेबाजी कर चारे की गेंद पर लगाकार छक्के लगाते हुए 29 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। प्रतिका के लगातार चौके से शतक पूरा करने के बाद शेफाली ने चौका लगाकर मैच का समापन किया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे के लिए बिलव्ड बीजा ने 62 रन की अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन इसके बावजूद टीम 200 रन के अंदर सिमट गई।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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